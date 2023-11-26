 

GizmoChina: Infinix Note 40 Pro получит Bluetooth 5.3 и выйдет в декабре

26.11.2023, 14:10, Разное
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Неанонсированный смартфон Infinix Note 40 Pro успешно прошел сертификацию в организации Bluetooth SIG, раскрыв некоторые интересные детали об этом устройстве. Эту информацию предоставило издание GizmoChina.

Согласно утечке данных, смартфон будет иметь модельный номер X6580 и поддерживать технологию Bluetooth 5.3. Обычно сертификация в Bluetooth SIG является последним этапом перед официальным выпуском устройства. Таким образом, по данным GizmoChina, остается всего около месяца до официального выпуска Note 40 Pro.

Ожидается, что Note 40 Pro сохранит быструю проводную зарядку и беспроводную зарядку, как это было у предыдущего поколения смартфонов.

Поддержка Bluetooth 5.3 указывает на использование в смартфоне современного процессора. Один из последних чипов, поддерживающих этот стандарт и предназначенных для среднебюджетных смартфонов, – MediaTek Dimensity 7200. Тем не менее также есть вероятность, что Infinix Note 40 Pro будет оснащен камерой на 200 МП и иметь объем оперативной памяти от 8 до 12 ГБ.


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