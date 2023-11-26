 

РПЦ создаст модель искусственного интеллекта, которой можно исповедаться

26.11.2023, 13:33, Разное
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На научной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» представитель РПЦ рассказал о том, как православная церковь адаптируется к современным реалиям.

По его словам, лингвистическая модель «К-ПОП» (кибернетический православно ориентированный проповедник) близка к завершению обучения и уже проходит стадию бета-тестирования в некоторых храмах. Главной функцией модели станет распознавание грехов во время исповеди, а также предоставление консультаций грешникам об наиболее эффективном искуплении.

Модель сможет выдавать статистическую вероятность попадания прихожанина в рай или ад, основываясь на кредитной истории его исповедей. В случае, если всё указывает на попадание в ад, модель с точностью до 67% предскажет правильный круг (отдел) ада и вид наказания, сопроводив это соответствующим видеорядом.

Отдельно отмечается функция соблюдения сетью «К-ПОП» УК РФ – если удельный индекс греха превышает определённый порог, модель сама связывается с правоохранительными органами. Однако, чтобы не нарушать таинство исповеди, все рапорты о правонарушениях будут анонимными.

– У православия появился уникальный шанс снова стать лидирующей религией в мире. Пока все остальные погрязли в консерватизме, мы шагаем в ногу со временем. Внедрение собственной модели позволит нам разгрузить храмы и освободить множество священников для, скажем так, полевой работы, – заявил куратор проекта, отец Епифан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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