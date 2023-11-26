 

Палеонтологи обнаружили новый вид динозавров Jaculinykus yaruui

26.11.2023, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание PLOS ONE, международной группе ученых удалось обнаружить ранее неизвестный вид динозавров, спавших в позе, применяемой современными птицами, а именно повернув шею и хвост, и подвернув задние конечности под таз.

Обозреватели, отмечают, что еще совсем недавно членов семейства мелких терапод Alvarezsauridae относили к категории нелетающих птиц, в то время как теперь их классифицируют как динозавров, относящихся к минирапторам. Хорошо сохранившиеся окаменелости, возраст которых составляет 71 миллион лет, были обнаружены в Монголии, во время раскопок формации Барун Гойот в пустыне Гоби.

Отмечается, что при жизни Jaculinykus yaruui, что означает «быстрый крошечный дракон», имел рост около метра и весил 30 килограммов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Случай под Артемовском

27.11 / Скандалы: Срочно в номер

27.11 / Си Цзиньпин: Китай начнёт подготовку к захвату Таиланда вместо Тайваня

27.11 / Бизнес заплатит 225 млрд рублей налога на сверхприбыль со скидкой

27.11 / Мнение: Ликвидация по-татарстански

27.11 / Скандалы: «Блин, платье новое не выгуляла, горько»

27.11 / HeadHunter: спрос на сотрудников с многозадачностью вырос в три раза

27.11 / Нижегородского чиновника уволили за использование двойников «для более эффективной работы»

27.11 / Россия планирует активное внедрение искусственного интеллекта для поддержки экономического роста и управления государством

27.11 / Доля импорта РФ в страны ЕС упал до 2%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика