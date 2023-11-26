Палеонтологи обнаружили новый вид динозавров Jaculinykus yaruui

Как сообщает издание PLOS ONE, международной группе ученых удалось обнаружить ранее неизвестный вид динозавров, спавших в позе, применяемой современными птицами, а именно повернув шею и хвост, и подвернув задние конечности под таз.

Обозреватели, отмечают, что еще совсем недавно членов семейства мелких терапод Alvarezsauridae относили к категории нелетающих птиц, в то время как теперь их классифицируют как динозавров, относящихся к минирапторам. Хорошо сохранившиеся окаменелости, возраст которых составляет 71 миллион лет, были обнаружены в Монголии, во время раскопок формации Барун Гойот в пустыне Гоби.

Отмечается, что при жизни Jaculinykus yaruui, что означает «быстрый крошечный дракон», имел рост около метра и весил 30 килограммов.