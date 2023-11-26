Заявка Китая на поставку российского газа по «Силе Сибири» превысила контракт

Рост поставок газа из РФ в Китай продолжается, снова был достигнут исторический максимум по суточным объемам. Об этом на своем официальном Telegram-канале объявил “Газпром”.

25 ноября текущего года китайская сторона запросила больше российского газа, чем было предусмотрено договором по газопроводу “Сила Сибири”. “Газпром” ответил на этот запрос, поставив все необходимые объемы и установив новый исторический рекорд в суточных поставках газа в Китай.

Данные поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между “Газпромом” и Китайской Национальной Нефтяной Корпорацией. Ранее глава “Газпрома” Алексей Миллер уже отмечал, что в 2023 году из-за постоянных превышений объемов, заказанных Китаем, дополнительные поставки могут достичь 600 миллионов кубометров.

Изначально было заявлено, что поставки начнутся не позднее 2027 года, но в сентябре президент РФ Владимир Путин выразил готовность рассмотреть возможность ускорения этого проекта. Он подчеркнул, что существует потенциал для расширения сотрудничества с дружественными странами и рассмотрения ускорения строительства как дальневосточного маршрута, так и магистрального газопровода “Сила Сибири — 2”.