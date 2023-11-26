Мнение: Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной

Читатели пишут, что в Чехии очереди к врачу можно ждать месяцами. Я заглянул на сайты некоторых больниц, и действительно, картина безрадостная. Некоторые специалисты готовы принять пациента быстро, номерки выдают чуть ли не на следующий месяц. Но к пульмонологу придётся записываться за 9 месяцев, к аллергологу — за 4 месяца, к окулисту — за 6 месяцев… Очередь на операции тоже внушительная: к примеру, с ортопедией подождать придётся нескольких месяцев до 2,5 лет. Вот ссылки, можете убедиться самостоятельно: (1, 2, 3,4).

С острыми, угрожающими жизни состояниями можно навестить неотложную помощь: там очередь всего лишь несколько часов. Однако если вы придёте в неотложку с чем-нибудь несмертельным, вас вежливо попросят покинуть здание и записаться на приём к обычному, медленному врачу.

Платная медицина в Чехии развита плохо, её уровень гораздо ниже российского: если в России в коммерческих клиниках делают всё, кроме сложных операций, причём по доступным ценам, то в Чехии за пределами государственных лечебниц можно надеяться разве что вылечить зуб, сделать лазерную коррекцию зрения или провести косметическую процедуру. Впрочем, многим хватает и этого: значительную часть клиентуры чешских коммерческих клиник составляют немцы из низшего класса, желающие сэкономить на разнице цен.

Даже с элементарными исследованиями, проведение которых, казалось бы, можно было бы доверить рынку, дела обстоят неважно. На платное МРТ, к примеру, всё равно необходимо направление врача, и даже с направлением в руках пациент всё равно может получить отказ. Богатые чехи едут делать МРТ в Германию или Польшу, бедные — как-то выкручиваются без МРТ. Аналогичным образом страдают чехи без нормальных аптек: антибиотики, к примеру, продаются по рецепту, а для выписки рецепта нужен врач, а про длину очередей к врачам я уже писал.

Государственная медицина, кстати, бесплатной в Чехии может считаться весьма условно: пациентов принимают по страховке, за которую надо платить. Впрочем, справедливости ради, власти стараются дотировать страховку малообеспеченным гражданам.

У столь удручающего состояния чешской медицины есть несколько причин.

Во-первых, слабые управленцы во главе местного минздрава. Львиную долю времени у чешского врача отнимает не осмотр пациента, а заполнение бесчисленных бумаг и ожидание реакции подвисающих компьютеров. Кратко замечу, что автоматизация всякого разного — это моя профессиональная область, при этом в начале карьеры мне довелось отработать несколько лет именно в медицинском институте. Поэтому я знаю, что автоматизировать все процедуры до точки, когда полный комплект данных на среднего пациента будет заполняться в течение одной минуты, вполне возможно… при условии, что есть внятный запрос со стороны ответственных чиновников, есть готовность оплатить работу квалифицированных программистов, и есть политическая воля принудить врачей потратить несколько дней на обучение новой программе.

Другое следствие слабости чиновников — карательная бюрократия, мешающая работать частникам. Ну, серьёзно, почему нельзя снизить требования хотя бы к кабинетам МРТ, чтобы любой предприимчивый чех мог открыть кабинет МРТ? В России бюрократический пресс слабее, потому очередь на платные исследования типа КТ, МРТ и тому подобного у нас обычно составляет один день. Кстати, бесплатные клиники благодаря этому тоже сильно разгружаются: если пациент пошёл к частнику, значит он освободил место в государственной больнице для другого пациента.

Вторая проблема Чехии — бедность. Чехия и раньше-то не была особо богатой, а теперь она вступила в Евросоюз, где из неё высасывает все соки Германия, и тратит огромные для себя суммы на участие в прокси-войне против России. Чехам ещё повезло, что у них не евро, а крона, которую они могут печатать, чтобы хоть как-то смягчать последствия своего подчинения Германии и США.

Третья проблема, которая вытекает из второй — воровство кадров, организованное, опять-таки, через Евросоюз. Квалифицированные врачи уезжают в страны Евросоюза, в которых зарплаты выше — в Германию, например. Переехать очень просто и очень выгодно по деньгам, поэтому в Чехии остаются только старомодные чудаки, не проникшиеся ещё духом радужного космополитизма, и те, кого держат обстоятельства — пожилые родители, например.

На повышение зарплат у Чехии денег нет, поэтому властям остаётся только увеличивать нагрузку на врачей, подобно тому как скупец размазывает маленький кусочек масла по огромному ломтю хлеба. Это работает, так как когда срок ожидания приёма становится слишком большим, у кого-то болезнь проходит сама собой, кто-то уезжает лечиться за рубеж, а кто-то привыкает к своей болезни и живёт с ней, как будто на календаре не 2023, а 1423 год.