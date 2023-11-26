 

Обозначены плюсы и минусы употребления индейки

26.11.2023, 11:53, Разное
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В последнее время все больше россиян смещает фокус внимания в сторону индейки, хотя данный продукт лишь недавно прочно закрепился на прилавках магазинов.

Мясо этой птицы можно назвать можно назвать идеальным вариантом для повседневного употребления, учитывая высокую степень содержания белка, которого в 85 граммах грудки индейки содержится 26 граммов. Кроме того, мясо индейки отличается малым содержанием жиров, в связи с чем оно не только позволит не набирать вес, но и подойдет тем, кто стремится похудеть. Содержащиеся в индейке витамины группы B и цинк повышают скорость восстановления организма, укрепляют общий иммунитет позитивно сказываются на мозговой деятельности, в то время как селен действует как антиоксидант.

К минусам можно отнести высокое содержание натрия в мясе, в связи с чем в больших количествах его употреблять не следует, учитывая тот факт, что это может спровоцировать сонливость.      


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