В России к 2024 году вырастет доля кибератак на основе социальной инженерии

Доля кибератак, использующих социальную инженерию, особенно с применением искусственного интеллекта, в следующем году вырастет на 60% к 2024 году. Об этом рассказал глава компании RTM Group, специализирующейся в области информационной безопасности, Евгений Царев.

Этот рост объясняется высокой эффективностью таких методов атак и недостаточным уровнем обучения персонала в организациях, что делает их более уязвимыми перед киберугрозами.

RTM Group также прогнозирует общее увеличение кибератак на инфраструктуру российских организаций. В частности, ожидается рост DDoS-атак, которые увеличиваются примерно на 35% каждый квартал в течение последних двух лет.

“В 2024 году этот тренд не только сохранится, но и усилится за счет появления новых методов атак”, – отметил Царев.

Основными целями хакеров в 2024 году станут государственные органы, критическая информационная инфраструктура, крупные агрегаторы персональных данных и информационные узлы. Ожидается, что сектор информационных технологий будет подвергаться атакам на треть чаще, чем другие, с целью саботажа процесса разработки отечественного программного обеспечения.