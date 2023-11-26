Юбилейная 500-ая лавка «Осинка» открылась в Твери

Сеть губернских лавок «Осинка» ещё больше расширила своё присутствие на просторах империи. Новый, 500-й лабаз для простолюдинов открылся в Твери на проспекте Чубайса, 22.

На площади 2000 квадратных аршинов расположились ряды с хлебными яствами, крупами, овощами и фруктами. Особым спросом у покупателей пользуются: брюква, люцерна, гречиха, лебеда, душица, лакрица и подорожник. В мясном отделе можно приобрести свежих и сушёных кузнечиков, бабочек и личинки шелкопряда, которые стали продаваться и в виде повидла. Весь ассортимент реализуется на развес и поштучно.

Существенно обновился ассортимент крепких напитков – к уже полюбившимся холопам настойками валерианы, боярышника и перваку добавилось бесхмельное и бессолодовое пиво. Уже традиционно популярна у простолюдинов настойка «Коленвал», виноградный напиток «777» и водка «Столичная», произведённая по рецептам лучших в стране ключниц.

Среди косметических средств наиболее популярными являются мазь из репейника, тёртый чертополох и импортная «Звёздочка» из Вьетнама.

Для удобства холопов в «Осинке» можно рассчитаться наличными, векселями или трудоднями, также доступна товарная ипотека.

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