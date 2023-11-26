 

ГИБДД изменяет правила постановки автомобилей на учет

26.11.2023, 10:35, Разное
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в процедуру снятия автомобилей с учета и вводящий уголовную ответственность за фальсификацию договоров купли-продажи транспортных средств.

Согласно нововведениям, возможность снять машину с учета в день продажи предоставляется только в случае, если соответствующий договор был оформлен через госуслуги или нотариуса. Одновременно процедура регистрации усложняется для тех, кто заключил сделку купли-продажи в письменной форме.

В текущей редакции законопроекта не предусмотрена возможность снятия автомобиля с учета в случае заключения сделки в письменной форме. Предлагается сохранить этот вариант для граждан, но с определенными ограничениями. После подписания письменного договора необходимо будет подождать десять дней, после чего можно обратиться в ГИБДД. В этом случае снять автомобиль с учета через госуслуги не получится, так как оригинальный документ и данные будут проверяться непосредственно в офисе у продавца.

Фиктивные сделки теперь будут подпадать под уголовную ответственность согласно УК РФ. В случае выявления фальсификации договора купли-продажи житель может быть привлечен к ответственности по статье 327 “Подделка документов”.

Также планируется увеличение срока возможного привлечения к ответственности за нарушение правил регистрации. Сегодня у покупателя на регистрацию автомобиля есть 10 дней с момента приобретения, после чего он обязан заплатить штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Срок давности штрафа составляет два месяца.

Если автомобиль сменил владельца в течение десяти дней, новый собственник уже не может быть привлечен к административной ответственности, так как прежний владелец не выполнил свои обязанности по регистрации транспортного средства.

В предложенных поправках предусматривается штраф для водителей, управляющих незарегистрированными автомобилями, вместо тех, кто не поставил свой автомобиль на учет.


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