 

CNN: Во внешней политике от Байдена больше вреда, чем пользы

26.11.2023, 10:35, Разное
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Президент Джо Байден столкнулся с тремя глобальными кризисами, которые, по его мнению, служат интересам Соединенных Штатов. Однако такой подход вызывает недоумение и критику экспертов.

Эти кризисы происходят в отдаленных регионах мира и заставляют США взаимодействовать с мощными державами, с которыми они не являются союзниками. В результате США сталкиваются с активными нападениями беспилотников и ракет, провоцируют Россию и Китай, и теряют ценные ресурсы.

Поддержка Израиля и вмешательство на Ближнем Востоке также приносят негативные последствия. Санкции и убийство иранского военного деятеля разозлили Иран и увеличили его влияние. Поддержка Израиля, несмотря на его поселенческую политику и блокаду Газы, разжигает вражду и угрожает стабильности в регионе.

США также поддерживают войну Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, что привело к гуманитарному кризису и тысячам жертв. Но Байден призывает к глобальному противодействию, чтобы предотвратить агрессию и поддерживать американские альянсы.

Критики политики Байдена считают, что такой подход увеличивает риски и обязательства США и снижает поддержку среди американцев. Президент стоит перед сложным выбором: сохранить “американскую империю” или учесть интересы своих граждан. Его действия в этих кризисах могут иметь непредсказуемые последствия для США и их геополитической позиции.


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