Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций
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Венгрия вскоре запустит упрощённую процедуру выдачи своего гражданства для россиян, желающих беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу.
Во избежание злоупотреблений паспорта получат не все, а только достаточно состоятельные заявители.
Согласно проекту, о котором глава МИД Венгрии Петером Сийярто рассказал во время очередного визита в Москву, минимальный месячный доход в течение двух лет с момента подачи заявления должен составлять 3000 евро, либо же заявитель должен быть государственным служащим определённого ранга или близким родственником состоятельного гражданина РФ, который готов дать за него поручительство.
В случае принятия положительного решения, венгерский паспорт обойдётся российскому гражданину в 6450 евро. Сумма включает в себя возможные сборы и полное юридическое сопровождение, включая услуги переводчика. Срок действия такого документа составит 5 лет, после чего его потребуется либо продлить, либо сдать обратно. Чтобы пограничные органы других ЕС не могли дискриминировать россиян с подобными документами, их временный статус будет фиксироваться только в базе данных венгерского МВД, а в самом паспорте никаких особых пометок не появится.
Сийярто добавил, что официальный Будапешт намерен следить за тем, как его граждан будут впускать в отдельные страны ЕС, ранее запретившие въезд россиянам. По его словам, дискриминация любых обладателей венгерского паспорта приведёт к судебным разбирательствам.
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