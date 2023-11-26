 

Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

26.11.2023, 9:33, Разное
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Венгрия вскоре запустит упрощённую процедуру выдачи своего гражданства для россиян, желающих беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу.

Во избежание злоупотреблений паспорта получат не все, а только достаточно состоятельные заявители.

Согласно проекту, о котором глава МИД Венгрии Петером Сийярто рассказал во время очередного визита в Москву, минимальный месячный доход в течение двух лет с момента подачи заявления должен составлять 3000 евро, либо же заявитель должен быть государственным служащим определённого ранга или близким родственником состоятельного гражданина РФ, который готов дать за него поручительство.

В случае принятия положительного решения, венгерский паспорт обойдётся российскому гражданину в 6450 евро. Сумма включает в себя возможные сборы и полное юридическое сопровождение, включая услуги переводчика. Срок действия такого документа составит 5 лет, после чего его потребуется либо продлить, либо сдать обратно. Чтобы пограничные органы других ЕС не могли дискриминировать россиян с подобными документами, их временный статус будет фиксироваться только в базе данных венгерского МВД, а в самом паспорте никаких особых пометок не появится.

Сийярто добавил, что официальный Будапешт намерен следить за тем, как его граждан будут впускать в отдельные страны ЕС, ранее запретившие въезд россиянам. По его словам, дискриминация любых обладателей венгерского паспорта приведёт к судебным разбирательствам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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