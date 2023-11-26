Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

Венгрия вскоре запустит упрощённую процедуру выдачи своего гражданства для россиян, желающих беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу.

Во избежание злоупотреблений паспорта получат не все, а только достаточно состоятельные заявители.

Согласно проекту, о котором глава МИД Венгрии Петером Сийярто рассказал во время очередного визита в Москву, минимальный месячный доход в течение двух лет с момента подачи заявления должен составлять 3000 евро, либо же заявитель должен быть государственным служащим определённого ранга или близким родственником состоятельного гражданина РФ, который готов дать за него поручительство.

В случае принятия положительного решения, венгерский паспорт обойдётся российскому гражданину в 6450 евро. Сумма включает в себя возможные сборы и полное юридическое сопровождение, включая услуги переводчика. Срок действия такого документа составит 5 лет, после чего его потребуется либо продлить, либо сдать обратно. Чтобы пограничные органы других ЕС не могли дискриминировать россиян с подобными документами, их временный статус будет фиксироваться только в базе данных венгерского МВД, а в самом паспорте никаких особых пометок не появится.

Сийярто добавил, что официальный Будапешт намерен следить за тем, как его граждан будут впускать в отдельные страны ЕС, ранее запретившие въезд россиянам. По его словам, дискриминация любых обладателей венгерского паспорта приведёт к судебным разбирательствам.

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