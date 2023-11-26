В Нью-Йорке скоро исчезнут легендарные такси

Легендарные такси Нью-Йорка Ford Crown Victoria с характерными шашечками, становятся редкостью в мегаполисе, их осталось всего два экземпляра. The New York Times обнаружил, что у владельцев этих машин возникли проблемы с законом, так как семилетний срок эксплуатации такси давно истек. Оставшимся двум Crown Victoria грозит аннулирование лицензии в течение двух недель.

Один из седанов, выпущенный в 2011 году и принадлежащий Харуну Абдулле, имеет на одометре 491 тысячу миль (790 тысяч километров). Другой, более молодой седан 2013 года принадлежит Равиндеру Шарме и имеет на счетчике 550 тысяч миль (885 тысяч километров). Несмотря на прохождение технического осмотра, водители избежали обязательной проверки, опасаясь потерять лицензию такси. Закон Нью-Йорка устанавливает срок службы такси не более семи лет, но в период пандемии COVID-19 власти предоставили временное послабление.

Владельцам Ford Crown Victoria грозит штраф до 500 долларов и приостановка лицензии. Равиндер Шарма надеется получить исключение и продлить сертификат, учитывая, что ему вскоре исполнится 65 лет, и обновление автомобиля на данный момент нецелесообразно. Харун Абдулла хотел бы обновить свой автомобиль, но столкнулся с финансовыми трудностями из-за плохой кредитной истории, что мешает ему приобрести гибридную Toyota Sienna.

Пресс-секретарь комиссии по такси Джейсон Керстен выразил мнение, что Ford Crown Victoria “давно пора на пенсию”. В начале 2010-х годов большинство жёлтых такси в Нью-Йорке представляли собой крупные седаны Ford, но сейчас экономическая неэффективность машин с мощными V8 двигателями (расход топлива 16 литров на 100 километров) делает их невыгодными для работы таксистов.