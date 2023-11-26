Мнение: О кризисе на горизонте… Почему песец опять подкрался незаметно?

— Суслика видишь?

— Нет…

— А он — есть! ©

Вот так и с экономическим кризисом. Пока жареный петух в одно место не клюнет, никто и не почешется. Всё хорошо, прекрасная маркиза! А потом — бац! — и ж***а. Полная…

Всезнающая #статистика удивительную вещь выдала.

По расчётам Bloomberg, сейчас ВВП России находится выше того уровня, на котором он был до начала «украинского кризиса». Таков результат западных санкций, призванных «сокрушить» российскую экономику и лишить РФ возможности финансировать свой оборонно-промышленный комплекс.

В какой-то части это стало возможным благодаря сохранению Россией своего нефтяного экспорта. Вместо «утерянного» рынка #ЕС возникли рынки сбыта в Индии, Китае, Турции, странах глобального Юга. Плюс благоприятная конъюнктура сыграла. Плюс коллективный Запад переоценил свои возможности по нефтяному эмбарго: «потолок» экспортных цен на российскую #нефть оказался пробит — и пробит устойчиво. На словах соглашаясь с ним, даже западные страны, такие как Греция, вели свою игру, зарабатывая профит.

В результате нефтегазовые доходы РФ оказались втрое выше, чем бюджетные расходы на оборону и #безопасность.

Для сравнения, Bloomberg приводит динамику ВВП Украины. С одной стороны, восстановительный #рост там идёт в более высоком темпе, чем в РФ. С другой стороны, украинская #экономика — это пациент в коме и на ИВЛ. Вроде бы все датчики фиксируют и дыхание, и пульс, но на самом деле, это результат работы внешних агрегатов. Что чётко видно и на графике: есть очередной транш макрофинансовой помощи Запада — статистика фиксирует ускорение «роста», проеден он жуликоватыми киевскими властями — график прироста выходит на плато. И так по кругу.

А в качестве лирического отступления можно сказать, что вложи коллективный Запад в украинскую экономику хотя бы половину тех средств, которые он сейчас тратит на снабжение ВСУ и удержание на плаву самой Украины, никакого «украинского кризиса» наверняка не было бы. Потому что украинская экономика, получая ежегодно дополнительные 10-15% ВВП иностранных инвестиций, росла бы, как на дрожжах. И #Украина из беднейшей страны Европы превратилась бы в зажиточную, куда сам Донбасс устремился бы, несмотря на «языковой вопрос» и спорную роль Игоря Гиркина-Стрелкова.

Но вернёмся к России.

Конечно, можно говорить, что рост ВВП – это расходы «оборонки». И что #кризис грянет. И что он совершенно точно «грянет» после президентских выборов, в преддверии которых ситуацию держат из последних сил.

Но если это так…

Признавайтесь, соотечественники, кто сейчас накупил долларов «на все»?

Кто запасся солью-спичками-тушёнкой-гречкой?

Или — всё потом, когда песец придёт?

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