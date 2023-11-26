Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевская промка все

Авдеевская промзона освобождена после 8 лет оккупации.

Промзона в районе железнодорожной станции "Ясиноватая 2" полностью освобождена от оккупации длившейся практически с 2014 года.

Ни вчера, ни сегодня утром, ни три дня назад, ни в обед, а именно сейчас.

Сводка публикуется в тот момент, как стих последний бой, с превосходящими силами противника, и последние иТарасы упиравшиеся на промке, получили то, чего здесь и искали.

Ни промышленные здания и подвалы, ни многолетние укрепления, ни кассетные боеприпасы которые враг сыпал десятками тысяч, ни численное превосходство, не смогли помочь ему удержаться в этом укрепрайоне.

В очень непростых условиях наши воины показали высочайший уровень ведения штурмовых действий.

Высокий уровень взаимодействия пехоты, танков, разведки и артиллерии позволили в очень быстрые сроки выдавить хохла из хорошо укреплённых позиций, при чем с минимально возможными в таких условиях потерями.

Поздравляем всех причастных, пацаны сделали невероятное и в невероятные сроки.

Мы всегда говорили, при должном уровне огневой поддержки российская армия переедет любого противника, на этой планете и всех соседних.

Все будет, так как нужно России!

https://t.me/negumanitarnaya_pomosch_Z – цинк

"Контрстрайк" на Авдеевской промке теперь уже окончательно ушел в прошлое.

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