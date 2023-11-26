 

Рупор кремлевской пропаганды: Грета Тунберг призвала сокрушить сионизм

26.11.2023, 0:30, Разное
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Грета Тунберг решила поддержать Ось Сопротивления и призвала на митинге в Стокгольме "сокрушить сионизм". 😀
Если что, это не фейк – есть видео https://vk.com/wall-29534144_22719491

Наконец то серьезным делом начала заниматься, а то зеленая повестка, экология какая-то…
Но где-же она была, когда в Стокгольме с разрешения ее правительства сжигали Коран?
Ну а так то да, ее лозунг идентичен лозунгам аятоллы Хаменеи и шейха Насраллы. Признавайтесь, такого поворота от Греты вы не ожидали?

Источник: Colonel Cassad


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