Рупор кремлевской пропаганды: Грета Тунберг призвала сокрушить сионизм

Грета Тунберг решила поддержать Ось Сопротивления и призвала на митинге в Стокгольме "сокрушить сионизм". 😀

Если что, это не фейк – есть видео https://vk.com/wall-29534144_22719491

Наконец то серьезным делом начала заниматься, а то зеленая повестка, экология какая-то…

Но где-же она была, когда в Стокгольме с разрешения ее правительства сжигали Коран?

Ну а так то да, ее лозунг идентичен лозунгам аятоллы Хаменеи и шейха Насраллы. Признавайтесь, такого поворота от Греты вы не ожидали?

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