Мнение: О Байдене против Путина… Почему украинский кризис был неизбежен?

Да простят меня патриоты, к 46-му президенту США я отношусь с уважением: для своих лет он неплохо держится. Его речи — яркий пример удачного синтеза ораторского искусства и актёрского мастерства. И они требуют немало сил, ведь всё «без бумажки». При этом старейший глава Белого дома без проблем «держит» аудиторию и поддерживает драматургию своих речей. Всё же полувековой опыт конкурентной борьбы за реального избирателя даром не проходит!

И при этом Джозеф Робинетт Байден-младший, что удивительно для политика, обладает честной позицией и моральными принципами. Сын фронтовика, не сумевшего из-за Второй мировой окончить хотя бы колледж, правнук ирландского иммигранта, он шёл наверх из низов, хотя и не со дна. Как и его российский визави Владимир #Путин, между прочим. И вообще биографии этих двух лидеров обнаруживают множество схожих черт. И множество противоположностей.

Отец, Джозеф Робинетт Байден-старший, вбил своему сыну в голову мысль, что «твоя работа характеризует, прежде всего, твоё достоинство». Карьерный путь Владимира Путина — частое перешагивание через себя (и своё достоинство). Носить портфель за самовлюблённым адвокатом Анатолием Собчаком — то ещё «удовольствие». Даже если вознаграждение — жирный и коррупционно ёмкий пост. То есть, хотя оба персонажа пробивались из низов, карьерные лифты и школа жизни у них были разные. Даже, пожалуй, слишком разные.

Мы знаем, что Джо #Байден и Владимир Путин встречались лично ещё до того, как первый стал президентом #США. И мог ли американский политический ветеран не увидеть в российском политическом выскочке полную противоположность себе? Вопрос риторический. Отсюда и неожиданно резкий совет американского демократа своему российскому визави уйти на покой. Тот, к слову, воспринял это как личное оскорбление.

И это один срез глубокого конфликта двух национальных лидеров — личностный.

А второй — не менее важен. Это то, где они схожи. Через все речи Джо Байдена красной нитью проходит его 100%-я, непоколебимая вера в непобедимое величие Америки. «Когда бы я [как президент #США] ни вошёл в комнату, все остальные страны стоят по стойке смирно. Не потому, что я им нравлюсь, а потому, что это Соединённые Штаты Америки, и они на нас рассчитывают. Они рассчитывают на нас и на нашу силу», — признался он в одной из своих недавних речей. И ещё оттуда же: «Мы должны помнить одну вещь: по воле Бога, мы — Соединённые Штаты Америки. Думайте об этом. Мы Соединённые Штаты, и никогда не было такой вещи, которую мы задумали бы, которую мы не смогли бы выполнить. Ни разу в американской истории».

Какая глубокая вера в американскую исключительность «от Бога»!

Но ведь и Владимир Путин так же искренне верит в исключительность России. В «Русский мир». В то, что #Россия — это не страна, а целая цивилизация. И он в своих речах тоже находит факты, подтверждающие этот тезис…

То есть, и здесь два лидера не могли не «заискрить», поближе познакомившись друг с другом.

А третий срез их конфликта — полная противоположность моральных ценностей. Ветеран американской политики Джо Байден не мог не почувствовать во Владимире Путине «самозванца» и «выскочку». Того, кого выбрал не народ, а стареющий президент. Того, кто держится у власти не волей избирателей, а мастерством политтехнологов. И того, кто при всей своей «порочности», неподкупно и твёрдо отстаивает интересы России — этой «обнаглевшей бензоколонки с ракетами», — вопреки интересам #США.

Ну как тут было не случиться конфликту?

А #Украина тут причём?

Всего лишь удобный повод, не так ли?

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