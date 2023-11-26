Ученые из Университета Мэриленда обнаружили прямую связь между седыми волосами и иммунитетом

Учеными из Университета Мэриленда проведено исследование, которое выявило прямую связь между сединой и иммунитетом. Этот новый результат может иметь важные последствия для понимания процессов старения и предоставляет новые возможности для поддержания здоровья людей.

Исследование было проведено на обширной выборке пациентов, включающей как мужчин, так и женщин разного возраста. Ученые обратили внимание на степень седины волос и анализировали соседние биомаркеры, связанные с иммунитетом.

Результаты исследования показали, что люди с более выраженной сединой имели более слабый иммунитет, чем те, у которых волосы оставались пигментированными. Это означает, что уровень седины может служить предиктором состояния иммунной системы, а также ее старения.