 

Новосибирские ученые открыли способ повышения чувствительности ПЦР-тестов

26.11.2023, 0:55, Разное
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Недавно ученые из Новосибирска представили новый метод, который позволяет значительно повысить чувствительность ПЦР-тестов. Исследование, проведенное в одной из ведущих научных лабораторий города, представляет собой прорыв в области биомедицинской диагностики.

ПЦР-тесты широко применяются в медицинской практике для определения наличия инфекций, в том числе и вирусных заболеваний. Однако, до сегодняшнего дня существовало ограничение, связанное с низкой чувствительностью этих тестов. Именно поэтому, врачам приходилось применять дополнительные методы диагностики, чтобы получить более надежные результаты.

Исследователи из Новосибирска под руководством ведущего ученого разработали инновационную технику, которая устраняет ограничения, связанные с низкой точностью ПЦР-тестов. Они обнаружили новый способ повышения чувствительности, основанный на применении усовершенствованных реагентов и оптимизации протокола анализа.


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