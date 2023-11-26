 

Ученые ВлГУ изобретают инновационные фильтры для автомобильной промышленности

26.11.2023, 0:55, Разное
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Ученые Владимирского государственного университета (ВлГУ) разработали прорывное решение для автомобильной промышленности – инновационный фильтр, который обещает значительно повысить эффективность и экологическую безопасность автомобильных двигателей.

Этот новый фильтр, созданный командой высококвалифицированных специалистов ВлГУ, представляет собой технологическое достижение, которое может привести к существенному улучшению качества воздуха в городах и снижению выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Главная особенность инновационного фильтра заключается в его уникальной способности задерживать и удалять мельчайшие частицы загрязнений из отработавших газов автомобильного двигателя. Благодаря новейшим технологиям и оптимизированным материалам, фильтр способен эффективно очищать отработавшие газы от вредных компонентов, таких как твердые частицы, оксиды азота, углеводороды и другие токсичные вещества.


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