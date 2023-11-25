 

Магнитное облучение мозга улучшает способность к обучению у пожилых людей на 30%

25.11.2023, 23:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Магнитное воздействие на мозг является эффективным методом, способным значительно улучшить процесс обучения пожилых людей. С проведением серии исследований было доказано, что такая техника способна повысить эффективность обучения у данной категории населения на целых 30%.

Этот открытие имеет огромный потенциал в контексте улучшения когнитивных функций у пожилых людей, которые зачастую сталкиваются с разными проблемами, связанными с памятью и концентрацией. Магнитное воздействие на мозг признано более безопасным методом, чем медикаментозное воздействие, и легко поддается контролю и регулированию.

Процедура включает в себя использование низкочастотных магнитных полей, которые направлены на определенные участки головного мозга. Путем активации этих участков, мы усиливаем нейронную активность в них, что приводит к улучшению способности к обучению и запоминанию информации. Более того, магнитное воздействие не вызывает никаких нежелательных побочных эффектов, что делает его безопасным и привлекательным способом для применения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Заявка Китая на поставку российского газа по «Силе Сибири» превысила контракт

26.11 / Мнение: Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной

26.11 / Обозначены плюсы и минусы употребления индейки

26.11 / В России к 2024 году вырастет доля кибератак на основе социальной инженерии

26.11 / Юбилейная 500-ая лавка «Осинка» открылась в Твери

26.11 / ГИБДД изменяет правила постановки автомобилей на учет

26.11 / CNN: Во внешней политике от Байдена больше вреда, чем пользы

26.11 / Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

26.11 / В Нью-Йорке скоро исчезнут легендарные такси

26.11 / Мнение: О кризисе на горизонте… Почему песец опять подкрался незаметно?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика