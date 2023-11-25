Мнение: Политическая карта мира с новыми границами России, Русские Знаки и подборки на Дзене

1. Картограф Андрей Сафронов сделал для Руксперта новую большую политическую карту мира с официальными границами России по состоянию на 2023 год. В заголовке поста я привожу сжатый фрагмент карты, где показаны Россия и Евразия. Полную карту в высоком разрешении вы можете найти здесь.



Кроме того, на Руксперт были добавлены карты-локаторы всех стран мира с новыми границами России (ссылка). Вот, например, локатор самой России:

Опять же, карта сжата, полный размер вот здесь. Также были загружены карты-локаторы пар государств вида «Россия + страна X».

Нет нужды говорить о том, что в Википедии карты до сих пор со старыми границами, так как этот американский проект Конституцию Российской Федерации не признаёт.

2. Проект «Русские знаки», к запуску которого я когда-то приложил руку, и о котором есть статья на Руксперте, продолжает свою работу. Цитирую Руслана Осташко (ссылка):



Дарите своим близким «Русские Знаки».

Сувенирная продукция, которая порадует ваших друзей сейчас по цене кофейной чашки.

«Русские Знаки» доступны на <…> Озон.

Широкий ассортимент классных штук: брелоки, значки, кружки и другие «приятные пустячки», наполненные смыслом и патриотическими мотивами — это оригинальный презент.

3. По просьбам читателей, я сделал рубрикатор на Дзене для блога – подборки статей по темам (ссылка):

Пока что классифицированы статьи за несколько последних месяцев. Возможно, кому-то будет удобнее так искать старые посты.