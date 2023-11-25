Ученые раскрыли,чем чреват отказ от соли

Отказ от употребления соли – это решение, которое некоторые люди принимают в стремлении улучшить свое здоровье и снизить риск различных заболеваний. Недавно ученые провели исследование, чтобы выяснить, к чему может привести такая практика. Результаты исследования оказались довольно интересными и представляют собой важную информацию для всех, кто интересуется здоровым образом жизни.

Во-первых, ученые обнаружили, что отказ от соли может помочь урегулировать кровяное давление. Излишек соли в организме может привести к гипертонии, которая, в свою очередь, является одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшение потребления соли способствует снижению давления и, соответственно, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, исследование подтвердило связь между соленой пищей и возникновением проблем с почками. Потребление излишнего количества соли может увеличить нагрузку на почки, вызвать их повреждение и привести к развитию хронической почечной недостаточности. Указанные факторы являются серьезной проблемой для многих людей по всему миру, поэтому отказ от соли может сыграть важную роль в сохранении здоровья почек.