 

Ученые раскрыли,чем чреват отказ от соли

25.11.2023, 22:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отказ от употребления соли – это решение, которое некоторые люди принимают в стремлении улучшить свое здоровье и снизить риск различных заболеваний. Недавно ученые провели исследование, чтобы выяснить, к чему может привести такая практика. Результаты исследования оказались довольно интересными и представляют собой важную информацию для всех, кто интересуется здоровым образом жизни.

Во-первых, ученые обнаружили, что отказ от соли может помочь урегулировать кровяное давление. Излишек соли в организме может привести к гипертонии, которая, в свою очередь, является одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшение потребления соли способствует снижению давления и, соответственно, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, исследование подтвердило связь между соленой пищей и возникновением проблем с почками. Потребление излишнего количества соли может увеличить нагрузку на почки, вызвать их повреждение и привести к развитию хронической почечной недостаточности. Указанные факторы являются серьезной проблемой для многих людей по всему миру, поэтому отказ от соли может сыграть важную роль в сохранении здоровья почек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Мнение: Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной

26.11 / Обозначены плюсы и минусы употребления индейки

26.11 / В России к 2024 году вырастет доля кибератак на основе социальной инженерии

26.11 / Юбилейная 500-ая лавка «Осинка» открылась в Твери

26.11 / ГИБДД изменяет правила постановки автомобилей на учет

26.11 / CNN: Во внешней политике от Байдена больше вреда, чем пользы

26.11 / Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

26.11 / В Нью-Йорке скоро исчезнут легендарные такси

26.11 / Мнение: О кризисе на горизонте… Почему песец опять подкрался незаметно?

26.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевская промка все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика