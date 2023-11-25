Рваное каре – хит осени-зимы и лучший вариант для женщин за 50: секреты выбора омолаживающей стрижки

Рваное каре стало хитом осени и зимы 2023 года. Эта стрижка идеально подходит для женщин за 50. Она омолаживает внешний вид и позволяет визуально скинуть несколько лет. Существует несколько идей этой прически. У вас будет возможность выбрать такой вариант, который идеально вписывается в ваш образ и стиль. Мы расскажем о секретах выбора этой стрижки.

Преимущества стрижки

Рваное каре выглядит гламурно и современно. Эта стрижка подходит под любые типы волос и формы лица. Женщинам за 50 лучше выбрать длину чуть выше плеч.

У многих женщин 50+ волосы становятся менее густыми. Они отрастают медленнее, чем в юные годы. Но это не означает, что зрелым дамам можно выбирать только самые короткие стрижки, такие как пикси. Рваное каре выглядит более женственно и придает прядям больше пышности и объема.

Стрижка бритвой

Рваный боб, выполненный бритвой, отличается легкостью и воздушностью. Такого эффекта невозможно добиться с помощью ножниц. Этот вариант подойдет обладательницам тяжелых волос. Стрижка бритвой обеспечивает естественное расположение волос, поэтому она не требует сложной укладки.

Создание этой прически следует доверять только опытному парикмахеру, который хорошо владеет техникой стрижки бритвой.

С эффектом размытых волос

Рваное каре с эффектом размытых волос подходит для любого цвета шевелюры. Но особенно привлекательно эта стрижка смотрится на светлых волосах.

Вы можете сочетать эту стрижку с балаяжем или яркими бликами на седых волосах. Светлые пряди подчеркивают текстуру прически.

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Для волнистых прядей

Рваное каре подходит обладательницам не только прямых, но и волнистых прядей. Попросите парикмахера создать несколько небрежные рваные слои. Они увеличат объем редеющих волос. Также эта стрижка растушует слишком строгую форму прямоугольного каре.

Эта стрижка в сочетании с естественной волнистостью обладает мгновенным омолаживающим эффектом. Вы можете сочетать ее с ярким окрашиванием, например, в насыщенные оттенки красного дерева.

Во время укладки не стягивайте локоны слишком сильно. Откажитесь от применения щипцов. Вместо этого используйте несмываемое средство для укладки и бигуди.

Градиентное каре

Если у вас слегка волнистые волосы, то попробуйте градиентное каре. Эта стрижка характеризуется плавным переходом от большой до более короткой длины на срезе волос. Она выглядит мягче, чем стандартное каре, которое иногда по форме напоминает шлем.

С большой боковой челкой

Рваное каре позволяет избегать слишком строгих линий, в том числе и прямой челки. Такие варианты визуально старят. Поэтому лучше создать боковой пробор с большой челкой, зачесанной набок.

Большая боковая челка выглядит современно и обладает омолаживающим эффектом. Чтобы она смотрелась гармонично, попросите парикмахера не стричь остальные волосы слишком коротко. Их длина должна соответствовать размерам челки.

Укладка

Рваное каре должно быть немного растрепанным. В этом заключается его “изюминка”. Поэтому не стремитесь к идеальной укладке. Достаточно нанести на волосы текстурирующий спрей и высушить их феном. Обладательницам вьющихся прядей следует использовать бигуди.