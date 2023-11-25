 

Длительное употребление кофеина снижает нейропластичность мозга

25.11.2023, 21:25, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного представителями Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд, чрезмерное потребление кофеина оказывает крайне негативное воздействие на способность мозга к обучению и адаптации.

Несмотря на то обстоятельство, что кофеин, содержащийся не только в кофе и чае, но и в целом ряде других продуктов, повышает степень концентрации внимания, воздействие данного вещества на нейропластичность мозга изучено далеко не полностью. В данном случае речь идет о способности мозга меняться под воздействием опыта и восстанавливать утраченные нейронные связи.

Результаты исследования, в ходе которого 16 человек употребляли кофеин на регулярной основе, в то время как четверо полностью воздерживались от кофеиносодержащих продуктов, четко показали, что мозг представителей второй группы реагировал на стимуляцию нейронов более интенсивно. Таким образом, можно сказать, что те, кто отличается хроническим потреблением кофеина, обладают сниженной способностью к нейропластичности мозга, имеющей прямое отношение к обучению и памяти.     


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