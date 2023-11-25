Ученые открыли новый способ продления жизни, сократив изолейцин

Как показали результаты исследования, проведенного представителями Университета Висконсин-Мэдисон, минимизация поступления в организм такой аминокислоты, как изолейцин, способствовала улучшению здоровья подопытных мышей.

В ходе эксперимента выяснилось, что грызуны, получавшие корм, отличающейся низкой степенью содержания изолейцина, жили дольше, причем самки на 7%, а самцы на 33%. Кроме того, оценка 26 показателей здоровья, среди которых мышечная сила и выносливость, выпадение волос и использование хвоста, четко продемонстрировала, что мыши, пища которых содержала минимум изолейцина, в течение всей жизни находились в гораздо лучшей физической форме по сравнению с сородичами, получавшими сбалансированный корм.

Ученые отмечают, что полностью исключать из рациона изолейцин, являющийся жизненно важной аминокислотой, нельзя, при этом подчеркнув, что люди, страдающие ожирением, с большой долей вероятности употребляют изолейцин с избытком.