Мнение: О «Русском мире»… За что конкретно гибнут люди?

Без прелюдий в этот раз.

Идейный отец-окормитель Кремля Александр Дугин в своём ТГ-канале взялся было рассказать, что же такое «Русский мир», за который сейчас… Ну, не будем о самом печальном.

Так вот, что есть «Русский мир» в понимании главных его адептов и почему #Россия — не страна, а цивилизация?

Александр Дугин не даёт прямого и чёткого ответа на эти вопросы. Более того, многословные и нечёткие ответы он впоследствии стёр по неясной причине. Или, наоборот, по вполне ясной. Но остался длинный текст, сохранённый мной «для подумать», составленный из нескольких последовательных постов философа.

Его и предлагаю всем интересующимся — для осмысления.

«Само сочетание «Русский Мир» вызвало много разночтений и бурную полемику. Каждый старался толковать это произвольно, и в зависимости от позиции отдельных авторов менялся сам смысл. У кого-то он превращался в карикатуру, у других, напротив, всемерно превозносился, но часто также с ущербом для содержания.

Прежде всего, следует провести самое существенное различие: Русский Мир означает заведомо не то же самое, что Российская Федерация как национальное государство. Это, пожалуй, признают все. Но одни считают, что Русский Мир шире и масштабнее России, а другие, что у́же и локальнее, тогда как третьи вообще помещают его в некоторое промежуточное положение.

В первом случае, и это самое правильное и осмысленное употребление термина «Русский Мир», речь идёт о России как о цивилизации. И это объединение всех людей, которые считают русскую цивилизации своей – независимо от того, где они живут и гражданами какого государства являются. В этом случае Русский Мир совпадает с русской цивилизацией, но это в свою очередь никак не исключает другие народы, объединенные с русскими общностью судьбы, но включает их. Это не просто страна и государство, но целый мир, соцветие этносов и культур, духовный исторический Космос, объединённый веками вокруг ядра русского народа. Быть частью Русского Мира в таком понимании – значит, разделять русские дух и культуру, проявляющиеся во всем великолепии в многомерных и многополярных формах исторического созидания, охватывающего политику, экономику, искусство, промышленность, этику.

Следует упомянуть и о двух других – не верных, но довольно распространённых трактовках Русского Мира. Ведь любое понятие приобретает свое истинное значение, когда сопоставляется с тем, что под ним понимать не следует. Так вот под Русским Миром ни в коем случае нельзя понимать только совокупность этнических великороссов, то есть восточных славян, сконцентрированных исторически в восточных областях Древней Руси, где сложилась Владимирская, а позднее Московская Русь и куда в какой-то момент была перенесена столица вместе с великокняжеским престолом и митрополичьей кафедрой. Такое толкование полностью искажает изначальный смысл, исключая из Русского Мира как западных русских (белорусов и малороссов), так и все неславянские этносы самой России. Поэтому не лишне будет еще раз подчеркнуть, что под «Русским Миром» понимаются все восточные славяне (а значит, не только великороссы, но и белорусы и малороссы), а также все иные этносы, которые связали свою судьбу на том или ином этапе с русским народом. Поэтому к Русскому Миру могут относиться, например, грузины, армяне или азербайджанцы, которые, хотя и оказались в данный момент вне России, но сохраняют веру в историческую близость и духовное родство с русскими.

Здесь, однако, главное не то, считают ли себя те или иные этносы частью Русского Мира: это может меняться и зависеть от множества факторов, в том числе кто-то может считать себя его частью, а кто-то нет, а другие сейчас не считают, а завтра посчитают. Главным является то, что сам Русский Мир всегда открыт для братских народов. Важно то, что сами русские готовы считать частью Русского Мира всех тех, кто этого хочет, к этому стремится и разделяет с нами нашу общую судьбу. И вот эта открытость уже не зависит от исторического момента или человеческого настроя. Когда мы говорим о Русском Мире, эта открытость является основополагающей аксиомой. Без неё Русский Мир не действителен. Это его смысловая глубинная ось. Русский Мир не исключает, но только включает. Можно назвать это западным термином «инклюзивность», но только речь идет об особой инклюзивности – о русской инклюзивности, а на самом деле, о русской любви, без которой нет русского человека.

Поэтому Русский Мир никак не может быть у́же России, но только шире.

И наконец, было бы неверно отождествлять Русский Мир с тремя ветвями восточнославянского племени, то есть только с великороссами, белорусами и малороссами. Да, мы три восточнославянских народа составляем ядро Русского Мира. Но это совсем не значит, что и другие неславянские народы не является его органической и неотъемлемой частью.

Таким образом, закрепив правильное толкование Русского Мира, и отбросив неправильные, мы можем продолжить размышление о нём.

Конечно, основой Русского Мира является #Россия как государство… Но Русский Мир шире, чем только государство, а русский народ больше, чем совокупность российских граждан. В этом смысле Русский Мир складывается вокруг России как центра координат, а её Президент и первоиерарх Русской православной Церкви выступают символами и осями всей цивилизации, магнитом притяжения и ядром сложной и нелинейной общности народов, культур, отдельных граждан.

Сразу же возникает вопрос: а каковы границы Русского Мира? После того, как мы его определили, уже становится ясно, что эти границы не могут быть ни этническими, ни государственными, ни конфессиональными. Это границы цивилизации, а они не бывают линейными и строго фиксированными. Как можно поместить в строгие физические границы Дух, культуру, сознание? Но вместе с тем, когда мы слишком удалимся от ядра Русского Мира, мы не можем не заметить, что в какой-то момент очутились на чужой территории, в пространстве иной цивилизации. Например, западноевропейской, исламской или китайской. И здесь важен не только язык, фенотип и нравы местного населения. Мы покинули пределы Русского Мира, сменилась цивилизация, мы в новом отличном от нашего культурном круге.

Дарья Дугина обратила своё внимание на такое понятие как «фронтир». Это не линейная граница, а промежуточная полоса, ничейная или нейтральная территория, которая отделяет одну цивилизацию от другой. Свойство фронтира – постоянно меняться, сдвигаясь в ту или иную сторону. Более того фронтир живёт своей жизнью, на его территории идёт интенсивный обмен культурными кодами, две или даже больше идентичностей сходятся, конфликтуют, расходятся и снова вступают в диалог. Безусловно, #Украина, Малороссия относится к Русскому Миру. Исторически это его колыбель. Но позднее, по мере смещения центра к востоку, она сама превратилась в цивилизационный фронтир, стала промежуточной зоной между евразийской Россией и Европой. Отсюда пересечения влияний – в языке (влияние польского), религии (влияние католичества), культуре (влияние либерализма и национализма, глубоко чуждого русскому коду). Так украинский фронтир в свою очередь стал областью напряжения между двумя центрами, полюсами притяжения – между Русским Миром и европейским Западом. Это видно было наглядно в электоральной политике Украины (пока там еще были выборы), и привело к страшной братоубийственной войне.

Другой пример границ Русского Мира – братская #Беларусь. Её народ также на время оказался в отрыве от нас, великороссов, став частью вначале Великого княжества Литовского, потом Польского государства. При всей самобытности и оригинальности сложившейся белорусской идентичности, особенностях языка и культуры, этот фронтир не был разделён на два полюса притяжения. С полной суверенностью и самостоятельностью Беларусь является органичной и неотъемлемой частью Русского Мира, оставаясь вполне независимым государством.

Таким образом, Русский Мир совсем не обязательно означает ни поглощение, ни войну, ни наличие, ни отсутствие государственных границ. Если бы украинский фронтир вёл бы себя также как белорусский, на территориальную целостность Украины никто бы не покушался. Русский Мир открыт и миролюбив, готов к дружбе и партнёрству на самых разных основаниях. Но на акты прямой агрессии, унижения и русофобии он не отвечать не может.

Президент #Путин однажды ответил на вопрос, где кончается Россия, и в этом случае под «Россией» имелся в виду именно Русский Мир: там, докуда сможет дойти русский человек, где мы вынуждены будем остановиться. И совершенно очевидно, что мы не остановимся прежде, чем восстановим интегральность наших «всемирно-русских» земель, естественные контуры и гармоничные (пусть и сложные) фронтиры нашей цивилизации.

Русский Мир основан на Русской Идее. И это Идея, безусловно, имеет свои своеобразные уникальные черты. Ее конструкция определяется традиционными ценностями, вбирающими в себя исторический опыт народа. Идея не может быть выдумана или разработана, она произрастает из глубины нашего общественного самосознания, вызревает в народной глубине, ищет выхода в прозрениях и шедеврах гениев, полководцев, правителей, святых, подвижников, тружеников, простых семей. Русская Идея распространяется на всех –

• на русские семьи, которые отвечают на её зов чадородием и созидательным трудом,

• на наше воинство, защищающее ценой жизни рубежи Отечества,

• на государственный аппарат, который призван служить стране с опорой на этику и преданность,

• на духовное сословие, не только молящееся непрестанно о благоденствии и Победе, но и неустанно просвещающее народ, воспитывающее в нём основы христианской нравственности,

• на правителей, призванных вести державу к славе, благополучию и величию.

Русский Мир – это тот идеал, который всегда находится над нами, образуя горизонт мечты, стремления и воли.

И наконец, что значит Русский Мир в Международных Отношениях? Здесь это понятие приобретает еще более значимый вес. Русский Мир – это один из полюсов многополярного мира. Такой полюс может быть объединён в государство (как Китай или Индия) или представлять собой несколько независимых государств, объединённых историей, культурой и ценностями (как страны исламского мира). Но в любом случае это Государство-Цивилизация со своей оригинальной и самобытной идентичностью. Многополярный миропорядок и строится на диалоге таких «миров», Государств-Цивилизаций. И Запад в этом контексте не должен больше восприниматься как носитель универсальных ценностей и норм, общеобязательных для всех народов и государств мира. Запад, страны #НАТО – это один из миров наряду с другими, одно Государство-Цивилизация среди других – России, Китая, Индии, исламского блока, Африки и Латинской Америки.

Общечеловеческий мир складывается из совокупности отдельных полюсов – больших пространств, цивилизаций и разделяющих и соединяющих одновременно их между собой фронтиров. Это тонкая конструкция, требующая деликатности, тонкости, взаимного уважения, такта, знакомство с ценностями «Другого», но только так можно построить по-настоящему справедливый миропорядок. И в этом миропорядке именно Русский Мир, а не только Россия как государство, и является полноценным полюсом, центром интеграции, уникальным цивилизационным образованием, основанном на собственных традиционных ценностях, которые могут отчасти совпадать, а отчасти и отличаться от ценностей других цивилизаций. И никто не может указывать со стороны, каким быть, а каким не быть Русскому Миру. Это решают только его народы, его история, его Дух, его путь в истории.»

И тут видны три гигантские проблемы.

1. Для внутреннего употребления «Русский мир» очевидным образом сводится к уваровской формуле «Православие — Самодержавие — Народность», которая доказала свою несостоятельность ещё в XIX веке, но которую, за неимением лучшей, некоторые регулярно пытаются реанимировать под тем или иным соусом. Хотя она 100% не подходит ни для реалий XXI века с его многообразием, синтетичностью и открытостью, ни тем более для такой многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия, где численность православных не охватывает и половины населения.

2. На глобальном уровне притязания 146-миллионной России на роль «Цивилизации» откровенно смешны. Запад, он же «Золотой миллиард», Исламский мир, Индия с Китаем — это, во-первых, огромные массы людей, от миллиарда и выше по численности. А во-вторых, действительно цивилизации с многотысячелетней историей. Русь, при всём к ней уважении, ничем таким похвастаться не может. И даже «великая русская культура» — необоримо местечковая, замкнутая на вопрос о смысле существования русского человека, что даже не всякому русскому интересно.

3. Наконец, на уровне идей нельзя не заметить, что «Русский мир» ничего специфически русского не содержит, кроме, быть может, особой зацикленности на «справедливости». Однако это не идея и даже не мысль, а всего лишь субъективное ощущение, хотя и присущее многим приматам. Эксперименты зоопсихологов показывают, что зачатки представлений о справедливом распределении благ присутствуют даже у макак и мартышек. Выводить из этого нечто глобальное, претендующее на «полюс цивилизации» — ну, так себе занятие.

Но тогда что же есть «Русский Мир» и почему за него надо идти умирать?

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