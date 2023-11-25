 

Ультраобработанные продукты повышают риск развития рака

25.11.2023, 20:15, Разное
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Как сообщает издание European Journal of Nutrition, чрезмерное употребление продуктов, относящихся к категории ультрообработанных, повышает степень риска развития рака горла и пищевода.

Результаты исследования, проведенного британскими учеными, показали, что употребление большого количества сладких газированных напитков, сухих завтраков, чипсов, шоколада, мороженого и фастфуда, которые в подавляющем большинстве случаев производятся с добавлением консервантов и усилителей вкуса, повышает риск развития аденокарциномы пищевода на 24%.

Есть мнение, что подобное развитие событий вызвано влиянием эмульгаторов и искусственных подсластителей, содержащихся в ультраобработанных продуктах, при этом ученые не исключают, что вред организму могут наносить и вещества, содержащиеся в пластиковой упаковке, в которую их обычно помещают.   


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