Ультраобработанные продукты повышают риск развития рака

Как сообщает издание European Journal of Nutrition, чрезмерное употребление продуктов, относящихся к категории ультрообработанных, повышает степень риска развития рака горла и пищевода.

Результаты исследования, проведенного британскими учеными, показали, что употребление большого количества сладких газированных напитков, сухих завтраков, чипсов, шоколада, мороженого и фастфуда, которые в подавляющем большинстве случаев производятся с добавлением консервантов и усилителей вкуса, повышает риск развития аденокарциномы пищевода на 24%.

Есть мнение, что подобное развитие событий вызвано влиянием эмульгаторов и искусственных подсластителей, содержащихся в ультраобработанных продуктах, при этом ученые не исключают, что вред организму могут наносить и вещества, содержащиеся в пластиковой упаковке, в которую их обычно помещают.