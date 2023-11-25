«У вас 24 часа, чтобы убраться к своим балалайкам и матрёшкам»: новый президент Аргентины объявил всех россиян персонами нон грата
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Аргентинский президент Хавьер Милей подписал указ о депортации
всех граждан России. Недавно избранный лидер дал им сутки на
выезд, после чего они будут
объявлены вне закона на территории латиноамериканской страны.
«Мы не потерпим в Аргентине людей, которые исповедуют чуждую
нам идеологию. Русские, у вас 24 часа,
чтобы убраться к родным берёзкам со своими балалайками и матрёшками. Надеюсь,
что даже вашего духа послезавтра тут не будет», – объявил Милей.
Столь радикальное решение президент объяснил
коллективной ответственностью россиян за политику Москвы, а также возможными провокациями
в связи с отказом Буэнос-Айреса вступать в БРИКС.
Крупнейшие банки Аргентины начали массово замораживать счета
россиян – в социальных сетях последние жалуются, что не могут снять со счетов свои деньги, а сотрудники финансовых учреждений предлагают им лично посетить
отделения «через пару-тройку дней». В посольство России в Буэнос-Айресе поступают сотни звонков
от граждан с просьбой организовать выездные рейсы.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет