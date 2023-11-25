«У вас 24 часа, чтобы убраться к своим балалайкам и матрёшкам»: новый президент Аргентины объявил всех россиян персонами нон грата

Аргентинский президент Хавьер Милей подписал указ о депортации

всех граждан России. Недавно избранный лидер дал им сутки на

выезд, после чего они будут

объявлены вне закона на территории латиноамериканской страны.

«Мы не потерпим в Аргентине людей, которые исповедуют чуждую

нам идеологию. Русские, у вас 24 часа,

чтобы убраться к родным берёзкам со своими балалайками и матрёшками. Надеюсь,

что даже вашего духа послезавтра тут не будет», – объявил Милей.

Столь радикальное решение президент объяснил

коллективной ответственностью россиян за политику Москвы, а также возможными провокациями

в связи с отказом Буэнос-Айреса вступать в БРИКС.

Крупнейшие банки Аргентины начали массово замораживать счета

россиян – в социальных сетях последние жалуются, что не могут снять со счетов свои деньги, а сотрудники финансовых учреждений предлагают им лично посетить

отделения «через пару-тройку дней». В посольство России в Буэнос-Айресе поступают сотни звонков

от граждан с просьбой организовать выездные рейсы.

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