 

«У вас 24 часа, чтобы убраться к своим балалайкам и матрёшкам»: новый президент Аргентины объявил всех россиян персонами нон грата

25.11.2023, 20:13, Разное
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Аргентинский президент Хавьер Милей подписал указ о депортации
всех граждан России. Недавно избранный лидер дал им сутки на
выезд, после чего они будут
объявлены вне закона на территории латиноамериканской страны.

«Мы не потерпим в Аргентине людей, которые исповедуют чуждую
нам идеологию.  Русские, у вас 24 часа,
чтобы убраться к родным берёзкам со своими балалайками и матрёшками. Надеюсь,
что даже вашего духа послезавтра тут не будет», – объявил Милей.

Столь радикальное решение президент объяснил
коллективной ответственностью россиян за политику Москвы, а также возможными провокациями
в связи с отказом Буэнос-Айреса вступать в БРИКС.

Крупнейшие банки Аргентины начали массово замораживать счета
россиян – в социальных сетях последние жалуются, что не могут снять со счетов свои деньги, а сотрудники финансовых учреждений предлагают им лично посетить
отделения «через пару-тройку дней». В посольство России в Буэнос-Айресе поступают сотни звонков
от граждан с просьбой организовать выездные рейсы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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