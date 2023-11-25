 

Ученые нашли объяснение загадочному украшению Тутанхамона

25.11.2023, 20:10, Разное
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Ученые смогли найти объяснение загадочному украшению Тутанхамона благодаря археологическим исследованиям и анализу древних текстов. Согласно их результатам, это украшение, известное как “золотой венок”, было надето на голову фараона после его смерти.

Украшение представляет собой плетеную корону в форме воздушного шатра, украшенного золотыми цветками и листьями. Ранее считалось, что венок был надет на животе Тутанхамона, но дальнейшие исследования показали, что он был надет на его голову.

Золотой венок имел особое значение в древнеегипетской культуре и символизировал защиту и божественную силу. Он также мог использоваться в ритуалах и обрядах, связанных с погребением фараона.

Это объяснение уточняет знания о Тутанхамоне и его культуре и помогает понять, какие ритуалы и обычаи были важными для древних египтян.


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