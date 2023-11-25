AC – даже самые ярые сторонники Киева осознают неблагоприятное для Зеленского завершение украинского конфликта

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Владимир Зеленский начал понимать, что его союзники на Западе всё меньше верят в благоприятное для Киева завершение вооружённого конфликта. Такого мнения придерживаются даже некоторые ястребы в Вашингтоне. Украина будет вынуждена пойти на переговоры, но теперь они будут вестись при гораздо менее многообещающих для Украины обстоятельствах, чем прежде. Об этом пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу на страницах журнала The American Conservative.



AP

По мере приближения второй годовщины украинского конфликта поддержка Западом прокси-войны против Москвы ослабевает, причём надежду теряют даже некоторые вашингтонские ястребы. Во время недавнего визита Владимира Зеленского в США его приняли в Белом доме, но уже без льстивого внимания со стороны конгресса и средств массовой информации, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу на страницах журнала The American Conservative.

Зеленский впал в непонимающее отчаяние, заявив, что «никто» не верит в победу Украины так, как он. Даже военное командование стало неохотно выполнять его приказы о проведении дорогостоящих и неэффективных наступательных операций. Окружение Зеленского признаёт, что конфликт зашёл в тупик, однако при нём нельзя и заикнуться о возможном заключении мирного соглашения с Россией, отмечает Бэндоу.

На фоне того, как Киев испытывает нехватку живой силы, а у его сторонников заканчивается терпение, дипломатия может помочь сохранить независимость Украины. Для этого потребуется ведение переговоров Запада с Киевом о нынешних военных реалиях и с Россией — о будущем после окончания конфликта.

Результат будет неприятным, поскольку в начале прошлого года чрезмерно амбициозный и оптимистичный Вашингтон помог сорвать многообещающие переговоры между Москвой и Киевом. Сегодня эти переговоры необходимо возобновить при гораздо менее многообещающих обстоятельствах.

Соединённым Штатам надо сменить приоритеты и установить ответственного за неудавшуюся прокси-войну. Без сомнения, большая часть вины должна быть возложена на администрацию Байдена, которая в преддверии конфликта отказалась вести серьёзные переговоры с Москвой, подорвала переговоры между Украиной и Россией и неуклонно разжигала вооружённое противостояние с ядерной державой ради целей, которые гораздо более важны для России, чем для США. Такая агрессивная стратегия неоправданно поставила безопасность Америки под серьёзную угрозу.

На протяжении многих лет Вашингтон настраивал Москву против себя при помощи своей агрессивной и экспансионистской военной политики, напоминает автор статьи. Несмотря на многочисленные заверения в обратном, расширение НАТО показало отношение Белого дома сперва к Советскому Союзу, а затем к РФ — как к побеждённым противникам.

Вашингтонские политики продемонстрировали, что, по их мнению, Украина недостаточно важна для развязывания ради неё ядерной войны. В мире царит хаос, однако США остаются в безопасности благодаря наилучшему географическому расположению, которое только может быть у сверхдержавы. Большая часть мира не имеет для США никакого значения, за исключением гуманитарных и экономических причин, и ни одна из них не оправдывает крупномасштабные и бесконечные войны.

Утверждения о том, что победа РФ на Украине сподвигнет Путина на блицкриг к берегам Атлантики, глупы. Российский лидер не продемонстрировал какого-либо интереса завоевать континент. Именно поэтому ни один западный союзник не желает сражаться за Киев.

Снижение шансов Украины на военный успех увеличивает необходимость дипломатического урегулирования. Однако прекращения конфликта недостаточно. После десятилетий ненужных войн американский народ должен привлечь политиков к ответственности за потерянные жизни и потраченные впустую деньги, в том числе за безрассудный риск войны с Россией, резюмирует Бэндоу.