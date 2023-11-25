У берегов Гватемалы обнаружена огромная подводная гора

Как сообщает издание Daily Mail, группа ученых, представляющих Океанический институт Шмидта, обнаружила в непосредственной близости от берегов Гватемалы подводную гору, высота которой составляет 1600 метров.

Огромная подводная гора, площадь которой составляет 14 квадратных километров, была обнаружена при помощи «многолучевого эхолота» во время перехода исследовательского судка «Фалькор» из Пунтаренаса в Коста-Рика в сторону восточной части Тихого океана.

Как показывает анализ спутниковых снимков, всего в мире может насчитываться более ста тысяч неисследованных подводных гор, высота которых превышает тысячу метров, заключив, что подобные объекты представляют собой «горячие точки» биоразнообразия.