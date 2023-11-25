Текстурированная пикси, маллет для редеющих волос: омолаживающие шегги-стрижки для зрелых женщин

В любом возрасте женщины хотят выглядеть привлекательно, молодо и стильно. Для этого очень важно правильно выбрать прическу. Это особенно актуально для женщин зрелого возраста. Мы хотим предложить вам обзор 30 «лохматых» стрижек для зрелых дам – от культовых до современных интерпретаций. И начнем мы его с трех причесок, изображенных на главном фото.

«Соль с перцем»

Тем, кто ищет дерзкую, но не требующую сложного ухода прическу, эта короткая текстурированная стрижка станет идеальным вариантом. Четкие текстурированные слои и сочетание темных оттенков с сединой, придадут образу очарование.

«Волчья стрижка» для волнистых волос

Она прекрасно смотрится на волнистых прядях, придавая непринужденность, подчеркивая подвижность ваших волос и их естественную текстуру. Эта стрижка неприхотлива в уходе и создает непринужденный образ.

«Лохматый» пикси-боб для светлых волос

Такая короткая стрижка молодит зрелых женщин, придает им стильный вид и не требует сложного ухода. Прическа, которую вы видите на фото, отличается текстурой и объемом, помогает легко скрыть седину и придает женщине беззаботное очарование.

Современная укладка для прямых волос

Эта прическа с завитками для прямых волос выглядит очень современно, благодаря аккуратным слоям, придающих ей глубину и текстуру. Она сохраняет непринужденный вид, который делает ее трендовым выбором.

Растушеванные корни для светлых волос

Этот прием стилисты используют для придания прическе на светлых волосах глубины и контраста. Растушеванные корни делают ее более современной, динамичной и объемной.

Кефаль на вьющихся волосах

Стрижка «лохматая кефаль» великолепно смотрится на вьющихся волосах. Локоны придают слоям игривую текстуру, подчеркивая и усиливая очарование кефали. Таким образом зрелым женщинам можно создать новый, полный индивидуальности образ.

«Лохматая» прическа на длинные вьющиеся волосы

Этот эффектный образ подчеркивают роскошные крупные локоны. В сочетании с каскадными слоями они без особого труда создают эффектную прическу, в которой ваша естественная текстура сочетается с изяществом и утонченностью.

Стрижка на волосы средней длины с заостренной микро-челкой

Такая смелая прическа на волосах средней длины великолепна благодаря эффектному светлому оттенку и очень короткой челке. Игривая стрижка сочетает универсальные слои и острые акценты, что позволяет создать дерзкий образ, подчеркивающий индивидуальность женщины.

Стрижка с дугообразной челкой на седые волосы

Эту «лохматую» стрижку отличает дугообразная челка, придающая прическе шикарной утонченности. Она очень мягко обрамляет лицо, придавая образу современный и утонченный вид.

Короткая стрижка для волнистых волос с мелированием

Стилист использовал в этой стрижке естественные волнистые волосы клиентки, чтобы подчеркнуть плавность и текстуру прически. Мелированные пряди придают объем и текстуру этой замечательной стрижке.

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Эффектная стрижка необычной челкой

Длинные лохматые прически придают образу гламурный оттенок. Каскадные слои и челка мягко обрамляют лицо, создавая роскошный образ, который является воплощением беззаботной красоты.

«Лохматая» кефаль для тонких волос

Чтобы придать объема тонким волосам, стилисты используют технику текстурирования. Это позволяет добавить глубины и движения прядям, создавая эффект более густых и пушистых волос.

Мягкая и пушистая стрижка

Вам нравится эта мягкая и воздушная короткая стрижка? Попросите своего стилиста выполнить ее с помощью точечной скользящей стрижки. Такая техника поможет убрать избыточный объем, создать тонкие и нежные слои, которые придают волосам легкий и современный вид.

Стрижка на волосы средней длины и техника балаяж

Техника балаяж придаст волосам более светлый оттенок. Эта стрижка не требует сложного ухода. Осветленные и тонированные пряди придадут слоям объема, глубины и движения. Волосы приобретут естественную привлекательность.

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«Лохматая» стрижка с помощью бритвы

Такая стрижка придаст вашим прямым волосам текстурированный вид. Она создает пушистые мягкие кончики, улучшает подвижность прядей. Прическа проста в уходе и не требует сложной укладки.

Прикорневая завивка для прямых волос

Это отличный выбор для любительниц современного городского стиля. Прическа из слоев разной длины, создает непринужденный и современный образ.

Мягкий «лохматый» французский боб

Стилист создал эту прическу на основе французского каре, дополнив ее перистыми слоями и текстурированием. Она придаст вашей прическе движения и поможет создать роскошный непринужденный образ.

Текстурированная пикси для седых волос

Благодаря красивым тонким слоям и технике текстурирования, стрижка пикси подчеркнет вашу благородную седину. Такую стрижку можно считать воплощением шарма и шика. Она лишний раз доказывает, что в любом возрасте женщина может быть стильной и привлекательной.

«Лохматая» пикси-кефаль

Еще одна омолаживающая стрижка для зрелых дам. Она представляет собой идеальное сочетание стиля и изысканности. Спереди это текстурированная стрижка пикси, а сзади ниспадающие пряди в стиле кефаль. Такая прическа сделает ваш образ беззаботным и игривым вид.

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Маллет до плеч для редеющих волос

Эта прическа создана с помощью карвинговой расчески, позволяющей придать текстуру и объем на участках, где это необходимо. Стилисты рекомендуют использовать специальную сыворотку для кожи головы. Она ускорит рост и силу ваших волос.

Слоистый боб для платиновых блондинок

Выбор в пользу многослойного боба придаст волосам объема и движения. Эта прическа поможет создать легкий и свежий образ.

Завивка для волнистых волос средней длины

Посмотрите, как лицо модели с этой прической становится более выразительным. Такой эффект достигается благодаря волнистой текстуре и мягкому обрамлению лица.

Короткая стрижка для вьющихся волос, выполненная с помощью бритвы

Для создания этой прически стилист использовал бритву. С ее помощью он придал форму локонам, а затем аккуратно их уложил, придав прядям недостающий объем.

Стрижка «Лохматый боб»

Для женщин 60+ такая прическа, не требующая сложного ухода – идеальный выбор. Универсальность и легкая текстура делают укладку простой и прекрасно дополняют образ активных женщин.

Короткая пышная стрижка для брюнеток

Эта стрижка подойдет брюнеткам, у которых появились первые седые пряди. Она придает объем, подчеркивая естественную красоту волос.

Короткая стрижка на седые волосы

Эта легкая стрижка демонстрирует текстуру, которой вы обладаете. Стилист создал пушистые слои, чтобы подчеркнуть красоту седых прядей.

«Лохматая» пикси

Элегантная и стильная стрижка с текстурой и объемом на волосах средней длины. Она определенно обладает омолаживающим эффектом.

Короткая стрижка с «лохматой» челкой

Свежо и стильно выглядит эта прическа. Челка не только придает волосам недостающий объем, но и красиво обрамляет лицо.

Короткая стрижка для рыжих волос

Переход от каре к короткой стрижке с челкой придаст вашему стилю игривости. Такая стрижка увеличивает объем, упрощает уход и придает образу свежести и дерзости.

Шегги до плеч с необычной челкой

Эта прическа сочетает в себе тонкие слои с челкой необычной формы. Она красиво обрамляет лицо, а начес на макушке придает необходимый объем. В результате получается оригинальный и стильный образ.