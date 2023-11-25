Рупор кремлевской пропаганды: Мы ничего подписывать не будем…

У этой истории есть один занимательный исторический аналог.

В декабре 2015 года после введения российских войск в Сирию, руководству "зеленых" боевиков были предложены очень выгодные условия по достижению перемирия с Асадом и прекращения войны. В течение месяца боевики торговались, а потом отвергли эти предложения, сделав ставку на "победу над Асадом". В результате – в последующие годы боевики потерпели поражения в нескольких сражениях, потеряли крупные города, а их остатки загнаны в Идлиб. При последующих переговорах, условий аля декабрь-2015 боевикам уже не предлагали.

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