 

В Томске разработали способ защиты от кибермошенников

25.11.2023, 17:52, Разное
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Как сообщает пресс-служба Томского университета систем управления и радиоэлектроники, представители вуза разработали метод защиты от кибермошенников при совершении операций финансового характера.

В данном случае речь идет о системы защиты, предназначенной для смартфона, причем для опознавания используется исключительно камера мобильного устройства. Студентка Полина Давыдченко, обучающаяся на факультете безопасности, уточнила, что в объектив нужно будет продемонстрировать индивидуальный жест, закрепленный за пользователем в процессе сохранения биометрических данных, подчеркнув, что вероятность мошеннической операции, либо демонстрации подложного изображения, находится на уровне нуля.

Работу над прототипом сервиса планируется завершить в самое ближайшее время.   


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