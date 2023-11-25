В Томске разработали способ защиты от кибермошенников

Как сообщает пресс-служба Томского университета систем управления и радиоэлектроники, представители вуза разработали метод защиты от кибермошенников при совершении операций финансового характера.

В данном случае речь идет о системы защиты, предназначенной для смартфона, причем для опознавания используется исключительно камера мобильного устройства. Студентка Полина Давыдченко, обучающаяся на факультете безопасности, уточнила, что в объектив нужно будет продемонстрировать индивидуальный жест, закрепленный за пользователем в процессе сохранения биометрических данных, подчеркнув, что вероятность мошеннической операции, либо демонстрации подложного изображения, находится на уровне нуля.

Работу над прототипом сервиса планируется завершить в самое ближайшее время.