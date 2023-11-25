Названы нетипичные признаки рака кишечника, которые могут возникать во время установки праздничной елки

Медицинские эксперты из организации Macmillan Cancer Support обратили внимание на то, что признаки рака кишечника могут проявиться во время подготовки к новогодним праздникам. Они могут включать в себя чувство усталости, головокружение и одышку, которые могут возникнуть во время установки праздничной елки и других приятных хлопот. Данные состояния могут быть связаны с развитием анемии из-за кровотечения в кишечнике.

Врачи подчеркивают, что если установка и украшение елки оказываются слишком тяжелой задачей или вызывают головокружение, это может быть сигналом к незамедлительному обследованию. Они советуют обратиться к врачу, если возникают необъяснимая усталость и внезапные состояния слабости.

Однако, помимо этих необычных симптомов, следует помнить, что наиболее частым признаком рака кишечника является наличие крови в стуле. Также могут возникать другие симптомы, такие как боль в животе, ощущение неполного опорожнения кишечника после посещения туалета и необъяснимая потеря веса. Закупорка кишечника, сопровождающаяся симптомами, такими как запор, боль в животе и рвота, также может быть связана с раком кишечника.

Эти симптомы не следует игнорировать, и при их появлении важно как можно быстрее обратиться к врачу для дальнейшего обследования.