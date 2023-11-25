 

Названы нетипичные признаки рака кишечника, которые могут возникать во время установки праздничной елки

25.11.2023, 17:50, Разное
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Медицинские эксперты из организации Macmillan Cancer Support обратили внимание на то, что признаки рака кишечника могут проявиться во время подготовки к новогодним праздникам. Они могут включать в себя чувство усталости, головокружение и одышку, которые могут возникнуть во время установки праздничной елки и других приятных хлопот. Данные состояния могут быть связаны с развитием анемии из-за кровотечения в кишечнике.

Врачи подчеркивают, что если установка и украшение елки оказываются слишком тяжелой задачей или вызывают головокружение, это может быть сигналом к незамедлительному обследованию. Они советуют обратиться к врачу, если возникают необъяснимая усталость и внезапные состояния слабости.

Однако, помимо этих необычных симптомов, следует помнить, что наиболее частым признаком рака кишечника является наличие крови в стуле. Также могут возникать другие симптомы, такие как боль в животе, ощущение неполного опорожнения кишечника после посещения туалета и необъяснимая потеря веса. Закупорка кишечника, сопровождающаяся симптомами, такими как запор, боль в животе и рвота, также может быть связана с раком кишечника.

Эти симптомы не следует игнорировать, и при их появлении важно как можно быстрее обратиться к врачу для дальнейшего обследования.


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