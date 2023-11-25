 

Барбершопы переименуют в брадобрейные

25.11.2023, 17:33, Разное
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Комиссия Минтруда по борьбе с англицизмами в названиях видов деятельности и профессий обратилась с письмом к правительству с предложениями по русификации отдельных, но уже устоявшихся терминов. 

Специалисты сочли необходимым всерьёз заняться русификацией сферы услуг. Из документооборота исчезнет термин «фаст-фуд», его заменит равнозначный по лексическому значению быстропит. Также предпринимателям придётся отказаться от управления спа-салонами – их заменят оздоровильни. Барбершопы станут брадобрейными, при этом все парикмахеры в Федеральном классификаторе профессий станут брадобреями. Норма вступит в законную силу с 1 января 2024 года.

«Пора навести порядок в такой сфере человеческой деятельности как предпринимательство, которое у нас по ошибке называют бизнесом. А главное – сделать всё доступным и понятным для наших соотечественников», – сказал председатель комиссии Иван Елдошин. 

На следующем заседании Минтруда обсудят переименование инженерных профессий. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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