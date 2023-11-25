Politico – Евросоюз укрепит границу России и Финляндии охраной и оборудованием

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Агентство пограничной безопасности Европейского союза Frontex планирует направить 50 сотрудников, а также оборудование для усиления пограничного контроля Финляндии, передаёт Politico. Исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Ханс Лейтенс назвал это «демонстрацией единой позиции Европейского союза в борьбе с гибридными угрозами».



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Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) планирует разместить 50 пограничников и других своих сотрудников на границе Финляндии с Россией, а также направить туда новое оборудование, в том числе патрульные машины, для усиления контроля, пишет Politico.

Этот шаг ЕС последовал за решением правительства Финляндии закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райя — Йоосеппи», с ночи на 25 ноября до 23 декабря. Финская газета Iltalehti со ссылкой на премьер-министра Петтери Орпо сообщила, что ситуация на восточной границе не улучшилась и что есть признаки дальнейшего усугубления кризиса.

Ожидается, что дополнительные силы разместят уже на следующей неделе. В настоящее время на финских границах находятся 10 сотрудников Frontex.

«Поддержка Финляндии со стороны Frontex выходит за рамки логистики; это демонстрация единой позиции Европейского союза в борьбе с гибридными вызовами, затрагивающими одного из членов блока», — заявил исполнительный директор агентства Ханс Лейтенс.

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел РФ назвало решение Хельсинки закрыть ряд контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией «однозначно провокационным». «Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы», — сказано в заявлении ведомства.

В конце прошлой недели финская пограничная служба сообщила, что в период с 1 по 17 ноября через границу с Россией в страну прибыли в общей сложности 415 человек с ненадлежащими документами и подали заявления о предоставлении убежища. Премьер-министр также обвинил Москву в том, что она создала эту ситуацию.



Как отмечает Politico, напряжённость в отношениях между двумя странами возрастает с февраля 2022 года, когда РФ начала спецоперацию на Украине, которая побудила Финляндию подать заявку на вступление в НАТО из соображений безопасности.