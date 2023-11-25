Мнение: Финны перекрыли границу, русский танк в Хельсинки и сбой на финской АЭС

1. Финляндия, недавно официально объявившая себя врагом России, начала выстраивать на границе с нами что-то вроде железного занавеса (ссылка):



Финны вчера полностью закрыли оставшиеся ПП до 23.2.24 и оставили только один, самый северный – Лотта.

В связи с чем появились невиданные географические курьёзы: теперь расстояние от Мурманска до Хельсинки почти в 2 раза ближе, чем от Петербурга, а от Петербурга до мыса Нордкап – более чем в полтора раза ближе, чем до Хельсинки. А расстояние Петербург – Хельсинки со вчерашнего дня составляет 2780 км… <…>

Так что теперь Омск и Тюмень к нам ближе, чем Хельсинки.

Интересна мотивация, из-за которой финны закрыли границу. Якобы российские пограничники начали свободно пропускать в Финляндию беженцев из Сомали, Ирака и Сирии (ссылка). Мне кажется, это бесчестно со стороны финнов — если уж состоите в сообществе пробкошлемных мародёров, разрушающих страны по всей планете, так хотя бы принимайте беженцев из уничтоженных вами стран.

Впрочем, с другой стороны, в финской картине мира народы делятся на сорта, при этом сами финны относят себя к высшему сорту. Такое деление предполагает, что никаких обязательств перед народами второго-третьего сорта у финнов нет.

2. Как и 80 лет назад, финские власти берут пример с Германии (ссылка):



Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного российского танка Т-72, сообщили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России, а «бездействие и потворство финских властей ее проведению» считают ведущими к «дальнейшей деградации» отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

Между тем, жители Хельсинки, возмущенные этой акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.

В субботу проукраинские общественные организации Финляндии при содействии властей Хельсинки организовали на площади напротив финского парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72.

Напомним, в феврале 2023 года сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Жители столицы Германии стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими. Причем делали это не только проживавшие в Берлине русские (почтившие память экипажа танка, погибшего от рук украинских военных), но и простые немцы, для которых танк стал способом высказать все, что они думают в отношении киевского режима. Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы, принесенные к танку.

Позже в Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России – в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. В результате эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка.

3. Финская энергетика более не отличается надёжностью. Сбой на новой ядерной электростанции привёл на днях к ценовому шоку на местном рынке электроэнергии (ссылка):

Остановка энергоблока АЭС «Олкилуото-3» привела к максимальному росту оптовых цен на электроэнергию в Финляндии с декабря прошлого года. В отдельные часы стоимость подскакивала в десятки раз.

Вечером 19 ноября оператор АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии остановил энергоблок из-за сбоя в системе охлаждения реактора. Остановка нового реактора, который обеспечивает страну электроэнергией на 30%, привела к скачку импорта и оптовых цен. Такого уровня Финляндия не видела с декабря прошлого года.

По данным биржи NordPool, средняя среднесуточная оптовая цена на 21 декабря выросла до 390 евро за МВт-ч, тогда как до остановки энергоблока находилась на уровне 100 евро и ниже. В отдельные часы стоимость электроэнергии вырастала еще выше. Например, с 15.00 до 16.00 ее продавали по 777 евро за МВт-ч. По таким ценам электроэнергию получали предприятия, закупающиеся на рынке, и домохозяйства, чей тариф привязан к биржевым котировкам.

Энергоблок АЭС «Олкилуото-3» мощностью 1600 МВт запустили в этом году, и он покрывает 30% потребления электроэнергии в стране. В то же время возможности импорта электроэнергии в Финляндию ограничены. Ранее крупным поставщиком была Россия, но из-за санкций импорт остановили.

Напомню, финны остановили торговлю с Россией в надежде уничтожить нашу экономику. Теперь им приходится дороже платить за ресурсы, а рынок сбыта для их товаров резко сократился. Если учесть, что зарплаты в Финляндии из-за известных событий 1917 в разы выше, чем в России, светлого будущего у финнов не просматривается. Конкурировать с нормальными странами, такими как Россия или Китай, им будет теперь очень тяжело.