 

Apple готовится к выпуску трех моделей iPad Pro с Dynamic Island и чипом M3

25.11.2023, 16:40, Разное
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В предстоящем году Apple планирует представить три разновидности iPad Pro различных размеров. Согласно информации от источника Majin Bu, самая продвинутая из них будет оборудована экраном размером 14,1 дюйма.

В дополнение к уже известным моделям iPad Pro с 11- и 12,9-дюймовыми OLED-экранами, компания Apple собирается представить увеличенную версию планшета с мини-LED экраном в 14 дюймов. Сведения о первых двух моделях подтверждались различными источниками, но информация о более крупной версии iPad Pro оставалась неподтвержденной.

По данным Majin Bu, все три варианта iPad Pro будут оснащены флагманским чипом Apple M3 и дисплеями с яркостью до 3000 нит. Кроме того, ожидается выпуск новой версии стилуса Apple Pencil с магнитными сменными наконечниками, а также алюминиевой клавиатуры Magic Keyboard с двумя портами USB-C и MagSafe.

Источники Majin Bu также утверждают, что новые iPad Pro будут иметь вырез Dynamic Island, но стоит отметить, что эти сведения могут быть не совсем точными. Dynamic Island в данный момент используется в iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и во всех моделях iPhone 15.

Замечено, что Apple впервые за всю историю существования iPad не выпустила ни одной новой модели планшета в текущем году. Согласно слухам, компания планирует внести обновления в несколько моделей iPad в 2024 году, включая Pro, mini и Air.


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