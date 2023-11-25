В Иране снимут римейк фильма «Барби» под названием «Хамид»

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB выкупила у создателей фильма «Барби» права на адаптацию его сценария с местной спецификой. Сюжет будет разворачиваться вокруг куклы по имени Хамид, которая активно противодействует попыткам своих жён устроить подобие матриархата.

Согласно задумке, в конечном итоге матриархат терпит неминуемый крах, патриархальный порядок восстанавливается и даже становится ещё жёстче и безжалостнее, чем было в начале фильма.

«Нам очень понравилась структура истории, которая, как известно, имеет общечеловеческую ценность, однако культурное наполнение мы делаем таким, чтобы каждый иранский зритель мог оценить картину в полной мере, – поясняет директор IRIB Абдулали Али-Аскари. – Я думаю, что это именно то, чего хотели создатели фильма: чтобы людей по всему миру могли насладится одним и тем же нарративом, рассказанным с разных точек зрения».

Производство картины уже вызвало широкий интерес далеко за пределами Ирана, в основном в странах с мусульманским населением. Условия контракта позволяют иранскому правообладателю перепродавать свой сценарий, поэтому бюджет страны ожидают ощутимые поступления. Как минимум часть из денег за адаптации планируется пустить на усиление материально-технической базы полиции нравов.

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