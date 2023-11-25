 

Ученые смоделировали,как будут выглядеть собаки через 10000 лет

25.11.2023, 15:30, Разное
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Учёные провели увлекательный эксперимент, в рамках которого удалось смоделировать, как будут выглядеть собаки через десять тысяч лет. Это великолепное достижение в научном мире открывает перед нами огромные возможности для предсказания будущего эволюции собачьих пород.

Исследователи использовали передовые технологии и информацию об изменениях климата, экологических факторах и генетических мутациях для создания прогностической модели дальнейшего развития собачьей внешности. При этом были учтены как существующие породы, так и дикие предки собак.

Результаты эксперимента поражают воображение. Благодаря адаптации к новым условиям собаки через 10 000 лет приобретут уникальные черты и качества. Некоторые из предсказанных характеристик уже можно увидеть на сегодняшний день – длинные лапы и шея для передвижения в высокой растительности, увеличенные носовые отверстия для лучшего обоняния, более выразительные глаза для коммуникации со своими хозяевами.


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