Xiaomi 29 ноября анонсирует Redmi K70 и 6 других устройств

Компания Xiaomi готовится к презентации своего суббренда Redmi, запланированной на 29 ноября. На мероприятии будут представлены сразу семь устройств, включая новые модели смартфонов из линейки Redmi K70, ноутбуки, умные часы и беспроводные наушники, как портал 4pda.

Следует отметить, что флагманские смартфоны Redmi K70 будут предлагать разное “железо”: K70 Pro оснастят процессором Snapdragon 8 Gen 3, тогда как бюджетная версия Redmi K70E получит внутри чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

В свою очередь, новые ноутбуки Redmi Book 16 и Redmi Book 14 будут работать на операционной системе Windows 11 и обладать современными характеристиками, включая мощный процессор и поддержку технологии синхронизации со смартфонами через функцию HyperOS Connect.

Умные часы Redmi Watch 4 обзаведутся обновленным дизайном с квадратным корпусом и вращающимся колесиком для удобного управления, а беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro обеспечат активное шумоподавление на уровне 46 децибел.

Все новые продукты Redmi будут анонсированы 29 ноября и станут доступны для заказа сразу после презентации. Пока нет информации о реализации этих устройств за пределами Китая.