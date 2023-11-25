 

Россия предложила Турции сотрудничество в области малой атомной энергетики

25.11.2023, 15:28, Разное
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Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией в сфере малой атомной энергетики. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.

В своем заявлении Новак подчеркнул, что энергетика стала ключевым аспектом двустороннего взаимодействия, причем РФ поставляет стабильные объемы энергоресурсов в Турцию.

Ранее РФ предложила Монголии строительство малой атомной электростанции на ее территории. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко выразила готовность близкого сотрудничества в этом проекте, отметив важность данной инициативы. Особое внимание уделяется тому, что атомная энергия признана низкоэмиссионной согласно Парижскому соглашению о климате.


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