Зимний нейл-арт 2023/2024: трендовые дизайны для праздников

Делать маникюр – это своего рода терапия. Так интересно придумывать дизайн, а потом воплощать его в жизнь. В особенности сейчас, когда приближаются новогодние праздники, это становится особенно увлекательно. Давайте рассмотрим актуальные варианты праздничного нейл-арта, которые подчеркнут красоту ваших ноготков.

Рождественский венок

Что может быть более праздничным, чем рождественский венок? Его можно использовать не только для украшения входной двери, эта концепция прекрасно вписывается в маникюр. Не делайте стандартную форму круга, а подчеркните линию французского маникюра, нарисовав изящные еловые веточки с лентами и прочими украшениями.

Вечнозеленые деревья

Елки и сосны просто потрясающе вписываются в зимний маникюр, потому что эти деревья ассоциируются с новогодними праздниками. Не нужно быть художником, чтобы воссоздать такой рисунок на своих ногтях. Просто нарисуйте контуры и схематические изображения зеленых елочек. Дополните этот нейл-арт нежными белыми снежинками и звездочками.

Золотой френч с рождественским декором

Какой бы сезон ни стоял на дворе, какое бы событие ни приближалось, вы никогда не ошибетесь с французским маникюром. Он такой простой и изысканный, но при этом допускает эксперименты, что делает его идеальным полотном для выражения вашего творческого потенциала. Например, в честь новогодних праздников вы можете прокрасить кончики плотным лаком с золотыми блестками и подчеркнуть нежным белым узором. У основания ногтя нарисуйте рождественскую гаультерию и добавьте немного утонченных белых звездочек.

Конфетный маникюр

Карамельки с завитками – главное лакомство рождественских праздников. Эти сладости могут послужить вдохновением для создания эффектного новогоднего маникюра. Сочетайте красный и белый цвета на нюдовом фоне, а также добавьте мерцающих серебристых снежинок.

Без ирокезов и шипов: какие прически в стиле панк сейчас в моде

Итальянский боб: самые модные стрижки, одну из которых стоит сделать этой весной

Бюджетный уход за сухой кожей. Кокосовое, оливковое, подсолнечное масло

Розовый градиент

Кто сказал, что розовый цвет подходит только для весны и лета. На самом деле это всесезонный оттенок, который нужно просто уметь правильно подать. Так, например, в зимнем маникюре рекомендуется использовать градиент (от темных кончиков к светлому основанию). Края ноготка украсьте россыпью розовых блесток, чтобы сделать нейл-арт более праздничным.

Снегопад

Эти элегантные белые снежинки – отличный способ придать вашему базовому нюдовому маникюру праздничный рождественский вид. Может показаться, что снежный узор в зимнем маникюре выглядит слишком банально, но это не так. Ажурная россыпь снежинок выглядит очень нежно и женственно и, в то же время, ненавязчиво. Таким образом, это универсальный вариант нейл-арта, который впишется в любой образ.

Рождественские мотивы

Возьмите за основу классический французский маникюр и дополните его традиционными рождественскими узорами. Используйте в качестве основы приглушенный морозно-голубой оттенок лака. А сами узоры нарисуйте белым цветом. Ноготки получатся одновременно праздничными и нежными.

Кошачий глаз

Голографический переливающийся маникюр соответствует зимней концепции. используйте холодные “морозные” цвета и создавайте интересные декоративные элементы.