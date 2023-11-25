Мнение: Почему школа не учит

Одна из главных проблем современных школ заключается в лицемерии, в лентяйском «сделаем вид, будто они освоили предмет, и так сойдёт». На самом деле, вместо реальной учёбы идёт имитация — школьникам показывают учебник Глинки, а потом притворяются, будто питомцы не получили оценки просто так, а действительно разбираются в химии.

Путаница между «показываем» и «учим» часто приводит к ненужным спорам в интернете.

— Как вы смеете предлагать сократить часы на египтологию! Из школы будут выходить невежды, которые путают Такелота с такелажем!

— Они и так путают. Потому что вы делаете вид, будто учите, а школьники делают вид, будто учатся, и на выходе у всех, кроме вон той толстой девочки из семьи археологов, в голове остаётся звенящая пустота.

Возьмём, к примеру, «Дневник лишнего человека», который сам Тургенев называл повестью почти документальной, указывая, что там «схвачен кусок подлинной жизни». Ниже будут спойлеры, но это не так важно, так как повесть изначально выстроена без опоры на интригу.

Если переименовать «Дневник лишнего человека» в «Блог бесполезного анонима», его можно с минимальной редактурой размещать в современном интернете: настолько узнаваемы и стандартны жалобы главного героя. На уроке литературы, соответственно, можно препарировать жалостливое нытьё Чулкатурина в занимательном для подростков разрезе: вот неуклюжий инцел, наивно поверивший в любовь, а вот «одна тян», которая, кажется, отвечает ему взаимностью, а вот появляется настоящий чэд, полностью захватывая внимание девушки, а вот вылезает из кустов терпеливый бета, который всё же выбрался в итоге из френдзоны, подобрав за уехавшим чэдом его объедок.

Можно обсудить на уроке, почему у плохо социализированного провинциала не было никаких шансов против высокого, красивого и бесконечно уверенного в себе столичного князя. Можно поспорить с учениками, кем всё же следует считать тургеневскую барышню Лизу — сильной и тонко чувствующей личностью или, может быть, всего лишь привлекательным животным, воля которого полностью подчинена примитивным инстинктам…

Но что же разбирают вместо этого на уроках литературы? «А вот, смотрите, были ещё Печорин и Онегин, тоже как бы лишние люди, а ещё было крепостное право и был царизм, который угнетал свободолюбивые мысли». Вроде бы и «прошли» Лермонтова с Тургеневым, но ровным счётом ничего оттуда не вынесли… кроме иллюзии, что являются теперь культурными людьми, так как пролистали классическую литературу и даже запомнили с грехом пополам имена основных персонажей.

Или другая архиважная тема, которую при разборе школьной классики игнорируют даже с большим старанием, нежели тему взаимоотношений полов. Вся эта страдающая когорта — Каренина, Чулкатурин, Чацкий и прочие, даже Лугин — неплохо обеспечена финансово. У них есть титулы, прислуга, нередко несколько прибыльных деревень. Многие из них даже не служат, занимаясь исключительно светскими делами, то есть выстраиванием отношений с себе подобными.

Отличный фон, чтобы, во-первых, обсудить принципы устройства человеческого общества, а во-вторых, указать, что богатство, вопреки безнадёжно популярному мифу, не гарантирует счастья. Ну, серьёзно, нагляднейшие ведь примеры: деньги есть, а счастья нет. Но вместо этого на уроках рассуждают про разночинцев и прочие протухшие мемы, которые к реалиям 21-го века неприменимы никак и ни с какой стороны… Хорошо, если попадётся талантливый учитель, который устроит нормальный разбор. Однако, во-первых, таких учителей немного, а во-вторых, спрашивать на экзаменах будут совершенно не то.

Кстати, напомните, кого из героев классики подростки могут взять за образец, чтобы строить по его примеру собственную жизнь? Герасима? Раскольникова? Чичикова? Каштанку?

У меня в Школе Капитализма на днях была традиционная рубрика, где я рассматривал очередной план по подъёму в верхний слой среднего класса. Там в качестве действующих лиц как раз фигурировала молодёжь из провинции, выпускники техникума. Цитирую фрагмент (ссылка):

…Теперь, ‎когда ‎мы ‎видим‏ ‎расклад‏ ‎по‏ ‎условиям, ‎давайте‏ ‎составим ‎сценарий‏ ‎для ‎молодой‏ ‎пары‏ ‎из ‎Орска.‏ ‎Орск ‎— ‎уютный ‎уральский ‎город‏ ‎на ‎границе‏ ‎с‏ ‎Казахстаном.‏ ‎Население ‎— ‎190 ‎тысяч‏ ‎человек, ‎то‏ ‎есть ‎достаточно‏ ‎большое,‏ ‎чтобы‏ ‎прямо ‎в ‎городе‏ ‎была ‎вся‏ ‎необходимая ‎инфраструктура, ‎начиная‏ ‎от‏ ‎крупных ‎торговых ‎центров ‎со‏ ‎всеми ‎необходимыми‏ ‎товарами ‎и‏ ‎заканчивая,‏ ‎допустим, ‎театрами.‏ ‎Почти ‎вплотную ‎к ‎Орску ‎расположен‏ ‎Новотроицк ‎—‏ ‎ещё‏ ‎75‏ ‎тысяч ‎человек. ‎Аэропорт ‎тоже‏ ‎есть. ‎Казахстан,‏ ‎повторюсь, ‎совсем‏ ‎рядом:‏ ‎не ‎знаю, ‎ездят‏ ‎ли ‎орчане‏ ‎в ‎соседнюю ‎страну ‎«на ‎выходные»,‏ ‎чтобы‏ ‎развлечься ‎и‏ ‎прикупить ‎санкционки,‏ ‎как ‎делали ‎это ‎петербуржцы ‎до‏ ‎2022,‏ ‎но‏ ‎полагаю, ‎что‏ ‎да.

Так ‎вот,‏ ‎предположим, ‎что‏ ‎молодая‏ ‎пара ‎из‏ ‎Орска, ‎поженившись ‎на ‎последнем ‎курсе‏ ‎строительного ‎колледжа,‏ ‎летит‏ ‎строить‏ ‎АЭС: ‎в ‎Бангладеш, ‎в‏ ‎Египет, ‎ещё‏ ‎куда-нибудь. ‎Девушке‏ ‎20‏ ‎лет,‏ ‎парню ‎(после ‎службы‏ ‎в ‎армии)‏ ‎21 ‎год. ‎Сейчас‏ ‎такой‏ ‎тип ‎супружеских ‎пар ‎менее‏ ‎распространён: ‎двадцатилетних‏ ‎современное ‎общество‏ ‎считает‏ ‎подростками, ‎которым‏ ‎надо ‎не ‎начинать ‎семейную ‎жизнь,‏ ‎а ‎ходить‏ ‎на‏ ‎дискотеки,‏ ‎ездить ‎на ‎курорты, ‎получать‏ ‎дополнительное ‎образование‏ ‎и ‎«пробовать‏ ‎себя»‏ ‎в ‎безденежных ‎креативных‏ ‎специальностях ‎типа‏ ‎режиссуры ‎или ‎журналистики. ‎В ‎советское‏ ‎время,‏ ‎однако, ‎общество‏ ‎сохраняло ‎больше‏ ‎традиционной ‎инерции, ‎так ‎что ‎молодая‏ ‎пара‏ ‎могла‏ ‎сойтись ‎в‏ ‎20 ‎лет‏ ‎не ‎только‏ ‎по‏ ‎залёту, ‎но‏ ‎и ‎вполне ‎осознанно, ‎подробно ‎обсудив‏ ‎свои ‎взгляды‏ ‎на‏ ‎жизнь‏ ‎и ‎составив ‎сценарий ‎взрослой‏ ‎жизни ‎на‏ ‎ближайшие ‎десятилетия.

Россия‏ ‎—‏ ‎огромная‏ ‎страна, ‎так ‎что‏ ‎я ‎уверен,‏ ‎что ‎есть ‎серьёзная‏ ‎молодёжь‏ ‎и ‎сейчас. ‎Поэтому ‎поселим‏ ‎для ‎примера‏ ‎нашу ‎гипотетическую‏ ‎ячейку‏ ‎общества ‎в‏ ‎Орск ‎и ‎вложим ‎ей ‎в‏ ‎головы ‎план‏ ‎поехать‏ ‎на‏ ‎большую ‎стройку, ‎чтобы ‎заработать‏ ‎там ‎денег‏ ‎на ‎строительстве‏ ‎АЭС.

Зарплату,‏ ‎как ‎я ‎указал‏ ‎выше, ‎молодые‏ ‎специалисты ‎будут ‎получать ‎360 ‎тысяч‏ ‎рублей‏ ‎на ‎двоих.‏ ‎Из ‎них‏ ‎90 ‎тысяч ‎уйдут ‎на ‎еду‏ ‎и‏ ‎всякое‏ ‎разное, ‎а‏ ‎оставшиеся ‎270‏ ‎тысяч ‎рублей‏ ‎можно‏ ‎будет ‎отложить.‏ ‎270 ‎тысяч ‎рублей ‎— ‎это‏ ‎примерно ‎6‏ ‎квадратных‏ ‎метров‏ ‎жилой ‎недвижимости ‎в ‎Орске.‏ ‎Раньше ‎квартиры‏ ‎в ‎Орске‏ ‎стоили‏ ‎ещё‏ ‎дешевле, ‎но ‎сейчас‏ ‎вот ‎так.

Допустим,‏ ‎наша ‎пара ‎проработает‏ ‎на‏ ‎«комсомольских» ‎стройках ‎6 ‎лет‏ ‎— ‎до‏ ‎26-27 ‎лет‏ ‎—‏ ‎регулярно ‎приезжая‏ ‎в ‎отпуск ‎в ‎родной ‎город,‏ ‎чтобы ‎вложить‏ ‎там‏ ‎очередную‏ ‎накопленную ‎сумму. ‎За ‎эти‏ ‎шесть ‎лет‏ ‎молодые ‎орчане‏ ‎купят‏ ‎в ‎Орске ‎432‏ ‎метра ‎недвижимости.‏ ‎80 ‎метров ‎пойдёт, ‎скажем, ‎на‏ ‎просторную‏ ‎трёшку ‎в‏ ‎хорошем ‎доме,‏ ‎для ‎жизни, ‎а ‎оставшиеся ‎352‏ ‎метра‏ ‎можно‏ ‎будет ‎нарезать‏ ‎на ‎10‏ ‎однушек ‎или‏ ‎на‏ ‎пару ‎коммерческих‏ ‎помещений. ‎Денег ‎со ‎сдачи ‎недвижимости‏ ‎будет ‎идти‏ ‎достаточно,‏ ‎чтобы‏ ‎пара ‎получила ‎полную ‎финансовую‏ ‎независимость ‎и‏ ‎занялась ‎чем-нибудь‏ ‎ещё.‏ ‎Например,‏ ‎завела ‎шестерых ‎детей,‏ ‎или ‎открыла‏ ‎своё ‎дело ‎без‏ ‎страха‏ ‎разориться, ‎или ‎перекатилась ‎в‏ ‎айти, ‎или‏ ‎просто ‎устроилась‏ ‎на‏ ‎работу ‎по‏ ‎душе, ‎не ‎заботясь ‎о ‎том,‏ ‎где ‎добыть‏ ‎деньги‏ ‎на‏ ‎поездку ‎в ‎отпуск ‎или‏ ‎на ‎внеплановый‏ ‎поход ‎в‏ ‎магазин…

План не идеален, в нём есть несколько слабых мест, однако он достаточно реалистичен, и в этом заключается его огромное преимущество перед бизнес-планом затейника Чернышевского из «Что делать», фривольные фантазии которого, кажется, до сих пор изучают в школах.

Казалось бы, элементарная логика требует заполнить пробел между внимательным школьником, читающим «Записки охотника», и этим самым охотником, у которого достаточно денег, чтобы всё лето напролёт бродить по лесу с ружьём. Логика требует обсудить со школьником, почему лично у него нет двух тысяч душ крепостных, и почему он должен будет после школы работать, и какие у него есть способы достичь финансовой независимости, чтобы вести образ жизни помещика 19-го века. Но нет: про деньги и карьеру мы говорить не будем, как про материи грязные, а будем с придыханием обсуждать благородное общество — подобно тем несчастным, главное хобби которых заключается в чтении новостей про голливудских звёзд и английскую королевскую семью…

Повторюсь, огромная проблема заключается в путанице между «прошли» и «научили». Проходят в школе литературу, математику, биологию и прочие архиполезные в реальной жизни предметы? Проходят. Но можно вычеркнуть 90% этих пафосных уроков, заняв освободившееся время физкультурой? Можно, причём безо всякого вреда для умственного развития. Потому что «прохождение», например, геологии не означает, что по итогам курса школьники научатся разбираться в минералах. Реальное «прохождение» геологии заключается в том, что по рядам пускают пощупать грязный кусок кварца, а потом объясняют школьникам, что они теперь настоящие геологи, и должны свысока смотреть на тех, кто столь «важные» уроки по каким-то причинам пропустил.