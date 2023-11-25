Рупор кремлевской пропаганды: Новая мина
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Новая мина.
Уже десяток человек прислали разными способами это фото. В чате несколько часов назад обсудили, но без вскрытия или рентгена точно сказать нельзя.
Самые здравые предположения:
новое СВУ, возможно с нажимным датчиком цели и/или наклонным, вибрационным. Корпус максимально приближен к предметам на местности, цвет, не правильный силуэт способствуют маскировке.
Одна из версий, что способ доставки ракетный или дронами с большим радиусом действия, так как нашли рядом с населенным пунктом в тылу (не менее 15-20 км).
Следы на корпусе возможно доказывают серийность производства (следы заливки/формы).
Будьте бдительны! Действовать, как и с любым неизвестным СВУ, оградить, доложить командиру, он уже будет принимать решение, если нет такой возможности (несёт непосредственную опасность), уничтожение на месте.
@treugolniklpr – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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