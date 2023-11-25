 

Рупор кремлевской пропаганды: Новая мина

25.11.2023, 14:35, Разное
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Новая мина.

Уже десяток человек прислали разными способами это фото. В чате несколько часов назад обсудили, но без вскрытия или рентгена точно сказать нельзя.

Самые здравые предположения:

новое СВУ, возможно с нажимным датчиком цели и/или наклонным, вибрационным. Корпус максимально приближен к предметам на местности, цвет, не правильный силуэт способствуют маскировке.

Одна из версий, что способ доставки ракетный или дронами с большим радиусом действия, так как нашли рядом с населенным пунктом в тылу (не менее 15-20 км).

Следы на корпусе возможно доказывают серийность производства (следы заливки/формы).

Будьте бдительны! Действовать, как и с любым неизвестным СВУ, оградить, доложить командиру, он уже будет принимать решение, если нет такой возможности (несёт непосредственную опасность), уничтожение на месте.

@treugolniklpr – цинк

Источник: Colonel Cassad


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