Найден способ снижения риска вторичного инсульта
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Группа американских ученых, представляющих Университет штата Мэн, поделилась информацией, согласно которой повысить степень эффективности защиты от вторичного инсульта можно за счет приема витаминов B6, B9 и B12.
Причина повторного инсульта может заключаться в повышении в организме уровня гомоцистеина, представляющего собой продукт деметилирования такой аминокислоты, как метионин. В данном случае речь идет о повреждении тканевых структур артерий, в результате чего стенки разрыхляются, в то время как образование локальных дефектов в эндотелии провоцирует оседание холестерина и кальция на сосудистую стенку.
Повышение уровня гомоцистеина, отмечают ученые, может быть вызвано генетическими мутациями или дефицитом обозначенных витаминов, которые можно получить при помощи соответствующих добавок и за счет включения в рацион мяса, рыбы, сыра, орехов и овощей.
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