Найден способ снижения риска вторичного инсульта

Группа американских ученых, представляющих Университет штата Мэн, поделилась информацией, согласно которой повысить степень эффективности защиты от вторичного инсульта можно за счет приема витаминов B6, B9 и B12.

Причина повторного инсульта может заключаться в повышении в организме уровня гомоцистеина, представляющего собой продукт деметилирования такой аминокислоты, как метионин. В данном случае речь идет о повреждении тканевых структур артерий, в результате чего стенки разрыхляются, в то время как образование локальных дефектов в эндотелии провоцирует оседание холестерина и кальция на сосудистую стенку.

Повышение уровня гомоцистеина, отмечают ученые, может быть вызвано генетическими мутациями или дефицитом обозначенных витаминов, которые можно получить при помощи соответствующих добавок и за счет включения в рацион мяса, рыбы, сыра, орехов и овощей.