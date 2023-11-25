Парящие птицы и тигр крупным планом: самые горячие новинки животного принта на осень-зиму 2023

Анималистичные принты в конце 2023 года становятся такими же актуальными, как и нейтральные оттенки. Этот тренд вдохновил дизайнеров на создание новых животных узоров. Давайте рассмотрим самые интересные и актуальные принты этого осенне-зимнего сезона.

Динамичный принт с множеством животных

Вы не ошибетесь, если выберите платье, украшенное силуэтами разных животных. Тигры и леопарды, а также другие звери – это прекрасная альтернатива классическим пятнам и полоскам. Монохромные фигуры на ярком фоне смотрятся эффектно и помогут вам выделиться из толпы.

Принт с бабочками

Бабочки – это один из самых популярных и привлекательных мотивов в одежде. Сами по себе бабочки смотрятся излишне броско. Поэтому сочетайте их с другим, более спокойным принтом (например, черно-белой полоской).

Черно-белый принт с лошадями

Лошади – величественные существа, чьи формы достойны художественного воплощения. Это одна из причин, почему они так часто используются в модных принтах. Например, вы можете надеть потрясающее летящее платье, на котором нарисованы черно-белые очертания благородных лошадей. Также вы можете надеть костюм или юбку в такой расцветке.

Принт с парящими птицами

Так приятно наблюдать за парящими в небесах птицами! Не менее приятно созерцать их на блестящих струящихся тканях. Ткани с такими принтами уместны как для верха и для низа. Но максимально потрясающе такая ткань будет смотреться в виде пышной юбки или летящего вечернего платья. Изображение птицы придаст вашему образу женственности и загадочности, обязательно привлечет внимание окружающих.

Принт с тигром крупным планом

Изображение хищника крупным планом, безусловно, отличная идея, особенно для украшения вечернего платья-комбинации. Свирепая морда и эффектные полосы подчеркнут женственные пропорции вашего тела и естественную красоту фигуры. Не перегружайте такой образ деталями, а используйте платье без дополнительных элементов.

Принт с силуэтом лошади

Фигура лошади настолько четкая, что достаточно просто нанести ее силуэт на предмет одежды, и люди сразу поймут, что они видят. Темный силуэт лучше всего будет смотреться на светлом фоне, и наоборот. Образ скачущей лошади сделает ваш наряд динамичным, привлекающим внимание.

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Яркий принт с тигром, полосами и пятнами

Наряд может сочетать в себе одновременно полноценный образ животного, а также рисунок его шерсти. Только подумайте, как потрясающе было бы надеть платье с изображением тигра типичных цветов и полосами различных оттенков. Это может быть фиолетовый и зеленый или синий и розовый, в зависимости от ваших предпочтений. Добавьте к горловине, подолу и рукавам леопардовый или гепардовый принт.

Фантазийный принт в лошадиной тематике

Все, что касается лошадей, будет очень популярно в этом и последующих сезонах. Причем не только, сами животные, но и предметы, ассоциирующиеся с ними. Это, например, поводья, уздечки, попоны, и многое другое. Все это может быть отражено в модных принтах.

Принт с зеброй в естественной среде

Вместо того, чтобы носить принт с полосками зебры, используйте полноценное изображение животного. Вокруг пусть будут ветви пальмы, тропические цветы и прочее, что ассоциируется с естественной средой обитания зебры.