 

Мнение: Как отличить предателя от патриота?

25.11.2023, 13:35, Разное
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ТАСС написал, что сегодня в Москву прилетел еще один Ил-76, доставивший в России более 100 россиян, эвакуированных из Газы.

Это уже восьмой спецрейс МЧС по доставке россиян на родину. Всего спецбортами МЧС прилетели 761 человек, эвакуированных из Газы.

А блогер Вячеслав Володин, трудоустроенный председателем Госдумы, сегодня написал про предателей.

Мол, «многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом».

Мол, «те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростёртыми объятиями здесь их никто не ждёт. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким».

Вспомнил Володин и возвращающихся из Израиля.

Дословно: «Некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали».


Отсюда

Странно, конечно, что МЧС вывозит из Газы россиян, тех самых, которых Володин называет предателями, и которых, если верить Володину, «с распростёртыми объятиями здесь их никто не ждёт».

Или россияне, эвакуированные из Газы – это одно, а возвращающиеся из Израиля – это совсем другие россияне? Другого сорта?

Или блогер Володин написал только про тех , кто уехал из России после начала спецоперации России на Украине? И не нашел за границей работу? А те, кто покинул Россию до февраля 2022 года – это не предатели? Это патриоты? Даже если они уехали из страны, наворовав в России столько денег, что хватит на роскошную жизнь на Западе и детям, и внукам? Те, кто сегодня проживает в России, но не брезгует летать отдыхать и прожигать в Европе наворованное или заработанное в России, это тоже не предатели? А покупающие квартиры или особняки в Эмиратах? Тоже патриоты?

Как не крути, не раскрыл Володин тему. Не описал четких критериев, кто из улетевших из России, или периодически летающих за границу, предатель, а кто патриот.

Источник: Ирек Муртазин


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