 

Басманный суд аннулировал декрет Совета народных комиссаров РСФСР о признании независимости Финляндии

25.11.2023, 13:33, Разное
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Басманный суд Москвы признал незаконным декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года о признании государственной независимости Финляндской Республики.

Установлено, что принять подобное решение могло только Учредительное собрание, которое к моменту подписания документа уже функционировало.

Суд также обязал МИД, Минфин и Российское военно-историческое общество в течение месяца рассчитать точную сумму налогов, которые Финляндия должна была заплатить в российский бюджет с 1917 года. По предварительным оценкам, речь идёт минимум от 100 миллиардах евро.

– Сейчас в единую базу вносятся все показатели – налоги на имущество, доходы, а также недополученная нашей страной выгода. Ведь заплатили бы финны вовремя, жили бы сейчас спокойно, – рассказал источник в рабочей группе, сформированной в правительстве.

Руководство Финляндии пока никак не прокомментировало решение российской Фемиды, а также не уточнило, когда намерено приступать к выплатам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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